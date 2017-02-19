Що стоїть за визнанням Росією паспортів "ДНР" і "ЛНР": думка журналіста

Росія формально погоджується, що вибори на Донбасі повинні проходити під контролем України. Однак фактично визнає, що жодні вибори для обрання влади Кремлю не потрібні.

Таку думку висловив відомий журналіст Юрій Бутусов у блозі "Россия узаконила оккупацию украинского Донбасса", який опубліковано на сайті "24".

Росія формально погоджується, що вибори на Донбасі повинні проходити під контролем України. Але фактично визнає, що жодні вибори для обрання влади Кремлю не потрібні. Ті, кого призначив Кремль, так чи інакше визнаються органами влади на території України. З чим це порівняти? Ну це як якби США, Європейський союз офіційно визнали документи і владу повстанців у Сирії,

– наголошує журналіст.

Також він підкреслює, що внаслідок скандального указу Путіна Росія взяла під повний контроль всю систему управління і спрощує собі можливе подальше поглинання української землі.

Мені здається, що на таке має бути відповідь української влади не тільки у вигляді заяв, а у вигляді відповідних дій. Треба відповісти як мінімум скасуванням безвізового режиму з РФ. І тепер як ніколи гостро стоїть проблема прийняття закону "Про окуповані території",

– підкреслив Бутусов.

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Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу.



Зауважимо, що такий гучний крок Кремля уже засудили президент Петро Порошенко, Секретар РНБО Олександр Турчинов і очільник МЗС Павло Клімкін.



Натомість у самому Міністерстві закордонних справ вважають, що таким чином Росія де-факто в односторонньому порядку визнає, що окупованими районами керує не Україна, а нелігітимні органи влади.