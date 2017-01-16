Що являтиме собою пенсійна реформа: пояснення Мінсоцполітики

Серед основних запропонованих складових пенсійної реформи в Україні є зменшення страхового стажу до 15 років, розподіл пенсіонерів на чотири категорії, а також скасування усіх надбавок.

Таку заяву зробив міністр соціальної політики Андрій Рева під час розмови з постійним представником Міжнародного валютного фонду Жеромом Ваше, передає "Урядовий портал".

Основна проблема Пенсійного фонду України – велика фінансова прірва, що її необхідно закривати, аби можна було вже в недалекому майбутньому всім потребуючим сплачувати хоча б мінімальні пенсії. На 2017 рік дотація Пенсійного фонду з державного бюджету складатиме 142 мільярди гривень, у 2016-му вона була в розмірі 145 мільярдів гривень,

– зазначив він.

Також Міністерство соціальної політики України в рамках реформи пенсійної системи пропонує зменшити страховий стаж для виходу на пенсію за віком до 15 років за станом на 1 січня 2018 року, що дозволить 30% громадян претендувати на пенсію.

За його словами, такий термін дано, аби всі молодші почали платити внески, а старші почали впорядковувати свою страхово-пенсійну картину з Єдиним соціальним внеском (ЄСВ).

Відтак, пенсіонери поділяються на чотири категорії. Перша – пенсії за віком. Цій категорії громадян за певних, зазначених вище умов, платитиме Пенсійний фонд.

Буде надано можливість купити собі ці 15 років страхового стажу. Скажімо, це стосується тих, хто працює за кордоном. Ця сума складе близько 130 тисяч гривень: по 704 гривні за кожен місяць множиться на 15 років. Таких може бути небагато – близько півтори тисячі осіб. Також, можливо, буде законодавчо прописано, що той, хто претендує на пенсію, не може одночасно працювати: або пенсія, або робота,

– підкреслив міністр.

Крім того, чиновник охарактеризував і другий вид пенсій – з інвалідності.

Джерелом виплат цій категорії громадян буде не Пенсійний фонд, а Фонд соціального страхування. Він зараз на останній стадії формування та почне працювати вже з квітня цього року. Водночас готуються документи для передачі органів медико-соціальної експертизи під управління Міністерства соціальної політики,

– зауважив очільник Мінсоцполітики

Водночас керівник міністерства наголошує на проведенні ревізії, оскільки там є чимало зловживань і не всі офіційно визнані людьми з інвалідністю насправді є такими. Особливо чимало, на його думку, є запитань до 3-ї групи інвалідності.

Він додав, що з Фонду соціального страхування фінансуватимуть і пенсії по втраті годувальника.

У четвертій категорії пенсій – за вислугою років – залишаються лише військовослужбовці. Вислуга залишається сталою – 25 років. Однак єдиний соціальний внесок з їхніх зарплат платитиметься у подвійному розмірі. Оскільки у військовослужбовців усіх категорій достатньо високий ризик отримати травми, каліцтва. І це з одного боку. З іншого – причина ще й у тому, що ЄСВ платитиметься за меншу кількість років. За задумом авторів пенсійної реформи, до 60 років пенсію військовослужбовці отримуватимуть з державного бюджету. Після 60 – з Пенсійного фонду,

– підкреслив політик.

У планах передбачається ще й скасування усіх надбавок.

Якщо ця схема буде прийнята, то дефіцит Пенсійного фонду зникне в 2024 році. Ця система соціально справедлива, бо і для президента, і для простого робітника установлюється однаковий підхід нарахування пенсій. Ми усвідомлюємо, що з прийняттям цього закону шок у наших співгромадян може бути таким, як і після підвищених тарифів. Але це вимушений і необхідний крок, аби збалансувати Пенсійний фонд. Крім того, важливо ще й спонукати українців відмовитися від хибної звички думати, що держава за них має усе вирішити, а змусити усвідомити, що майбутнє кожного в його руках,

– заявив Рева.

Цей законопроект планується подати на розгляд Верховної Ради в березні 2017 року. За словами міністра, його мають ухвалити у першому читанні, а набути чинності в липні поточного року.

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Нагадаємо, за словами віце-прем’єр-міністра Павла Розенка, нинішній уряд і нинішня влада не зроблять жодних кроків щодо підвищення пенсійного віку в Україні.