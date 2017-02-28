22:13
28 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії
Вєсті Кремля
21:21, сьогодні
Весті.UA. Артеменко врятує світ. Легітимний гурман
Вєсті.UA
19:22, сьогодні
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Підсумковий випуск новин за 20:00: Бойовики планують націоналізувати українські шахти
Випуск новин
21:51, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Ситуація дуже небезпечна: Тука попередив про наслідки захоплення шахт бойовиками

21:53, сьогодні 464 Читать новость на русском
Тука попередив про екологічне лихо на Донбасі
Тука попередив про екологічне лихо на Донбасі / 24 Канал

Захоплення бойовиками "ЛНР" українських шахт, підконтрольних бізнесменові Рінату Ахметову, може призвести до їх повної зупинки і екологічної катастрофи.

Про це в Facebook заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Виходячи з того, що з 26 жовтня 2016 року Плотницькі припинили відкачування ґрунтових вод з шахт на неконтрольованій території Луганської області, майбутнє захоплених шахт виглядає не райдужним. Устаткування демонтовано і вивезено в невідомому напрямку. Відновити діяльність цих шахт вже неможливо", – зазначив він.

Тука додав, що зупинка шахт, крім усього іншого, призведе до екологічних лих.

Через те, що рівень ґрунтових вод піднімається, в районі можливе виникнення екологічного лиха – підтоплення території. Міністерство палива та енергетики зараз докладає зусиль для порятунку шахт, які розташовані на контрольованій території. Німецькі фахівці відзначають, що ситуація дуже небезпечна,
– наголосив заступник міністра.

Він також порадив противникам бізнесмена ламати підприємства, що йому належать, на всій території України.

Читайте також: Це спроба нас залякати, – Тука прокоментував погрози про "націоналізацію" від бойовиків

"Тим, хто зараз почне строчити "так і треба Ахметову", раджу від лютої ненависті до цього олігарха розтрощити всі ті підприємства, які належать йому по всій Україні. Заодно варто заблокувати заводи Віктора Пінчука, підприємства Петра Порошенка,"взяти під контроль" активи Ігоря Коломойського і так далі. Ось тоді і заживемо!", – підсумував Тука.

Нагадаємо, ватажки "ЛНР" та "ДНР" зажадали від Києва припинити транспортну блокаду Донбасу до початку березня. В іншому вони погрожують ввести "зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестати постачати вугілля Україні".

Теги: Україна Рінат Ахметов Георгій Тука Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
сьогодні, 21:00 Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
Анна Косинська 604
Плани на березень: куди піти?
сьогодні, 20:03 Плани на березень: куди піти?
135
Піти не можна залишитись: про доцільність і наслідки можливого звільнення Валерії Гонтаревої
сьогодні, 19:01 Піти не можна залишитись: про доцільність і наслідки можливого звільнення Валерії Гонтаревої
Інна Жолобович 1404
Хто вони – українці-заробітчани (Інфографіка)
сьогодні, 18:02 Хто вони – українці-заробітчани (Інфографіка)
2224
Не все те сайт
сьогодні, 17:02 Не все те сайт "24", що намагається ним прикидатись
Євгенія Мазур 1399
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Жемчугов розповів, як бойовики дурять Україну на обмінах
 28 вересня 2016 , 08:15
Скільком українцям можна постити: неочікувана цифра
25 лютого , 07:47
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук