Ситуація дуже небезпечна: Тука попередив про наслідки захоплення шахт бойовиками

Захоплення бойовиками "ЛНР" українських шахт, підконтрольних бізнесменові Рінату Ахметову, може призвести до їх повної зупинки і екологічної катастрофи.

Про це в Facebook заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"Виходячи з того, що з 26 жовтня 2016 року Плотницькі припинили відкачування ґрунтових вод з шахт на неконтрольованій території Луганської області, майбутнє захоплених шахт виглядає не райдужним. Устаткування демонтовано і вивезено в невідомому напрямку. Відновити діяльність цих шахт вже неможливо", – зазначив він.

Тука додав, що зупинка шахт, крім усього іншого, призведе до екологічних лих.

Через те, що рівень ґрунтових вод піднімається, в районі можливе виникнення екологічного лиха – підтоплення території. Міністерство палива та енергетики зараз докладає зусиль для порятунку шахт, які розташовані на контрольованій території. Німецькі фахівці відзначають, що ситуація дуже небезпечна,

– наголосив заступник міністра.

Він також порадив противникам бізнесмена ламати підприємства, що йому належать, на всій території України.

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"Тим, хто зараз почне строчити "так і треба Ахметову", раджу від лютої ненависті до цього олігарха розтрощити всі ті підприємства, які належать йому по всій Україні. Заодно варто заблокувати заводи Віктора Пінчука, підприємства Петра Порошенка,"взяти під контроль" активи Ігоря Коломойського і так далі. Ось тоді і заживемо!", – підсумував Тука.