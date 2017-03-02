Ситуація на Сході загострилась, є загиблий

З початку доби, 2 березня, у зоні АТО загинув український військовий, ще восьмеро зазнали поранень.

Про це повідомили у прес-центрі штабі АТО.

У штабі зазначили, що станом на 18:00 уже зафіксували 78 обстрілів позиції Збройних сил України.

Поблизу Водяного на українські позиції полетіли 20 снарядів з ворожих "Градів".

Окрім того, Водяне, як і Гнутове, обстріляли з мінометів. З гранатометів і стрілецької зброї гатили по Широкиному, Старогнатівці, Лебединському, Мар'їнці, Талаківці. Снайпер вів вогонь по Широкиному, Лебединському, і Мар'їнці.

На луганському напрямку з 152 міліметрової артилерії обстріляли Новозванівку. З мінометів різного калібру гатили по Новоолександрівці, Новозванівці, Катеринівці, Кримському і Малиновому.

Також гаряче було і на донецькому напрямку, зокрема по Авдіївці вогонь вели з танка.

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