Слідство у справі Охендовського продовжили до 14 квітня, – Холодницький

Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжила розгляд справи очільника Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Про це розповів очільник САП Назар Холодницький, повідомляє ZIK.

Щодо Охендовського слідство триває. Строк продовжений до 14 квітня. У нас на завтра запланована нарада із детективами у цій справі. Я наголошую, на момент оголошення підозри були достатні підстави вважати, що ця особа може бути причетною до вчинення злочину,

– розповів керівник САП.

Він зазначив, що відповідальність по Охендовському взяв на себе і підписав підозру без детективів.

Якщо детективи зараз виконають вказівки і доведуть вину, буде складено акт. На це і дають відповідні строки,

– розповів він.

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