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Слідство у справі Охендовського продовжили до 14 квітня, – Холодницький

23:57, 21 березня 70 Читать новость на русском
Михайло Охендовський
Михайло Охендовський / ДТ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжила розгляд справи очільника Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Про це розповів очільник САП Назар Холодницький, повідомляє ZIK.

Щодо Охендовського слідство триває. Строк продовжений до 14 квітня. У нас на завтра запланована нарада із детективами у цій справі. Я наголошую, на момент оголошення підозри були достатні підстави вважати, що ця особа може бути причетною до вчинення злочину,
– розповів керівник САП.

Він зазначив, що відповідальність по Охендовському взяв на себе і підписав підозру без детективів.

Якщо детективи зараз виконають вказівки і доведуть вину, буде складено акт. На це і дають відповідні строки,
– розповів він.

Читайте також: Як Охендовський з підозрюваного став потерпілим: незвичне перевтілення керівника ЦВК

Теги: Україна Політика Михайло Охендовський Назар Холодницький САП ЦВК
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