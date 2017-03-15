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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Соцмережі висміюють 5 днів "громадянства" Джигурди: актора вигнали навіть з "ДНР"

03:19, сьогодні 315 Читать новость на русском
Джигурда
Джигурда / 24 Канал

В "ДНР" заявили, що "помилково" видали паспорт, хоча дехто припускає, що це через бажання одіозного актора виступити на Євробаченні від псевдореспубліки.

Лише 5 днів назад соцмережі висміювали рішення Джигурди стати "громадянином ДНР". Але недовго музика грала, бо 14 березня скандального шоумена позбавили паспорта псевдореспубліки. І виникає справедливе питання: ким потрібно бути, щоб тебе витурили навіть з квазіреспубліки?

Читайте також: Найкумедніші меми тижня: українці дочекалися перемоги, нове "громадянство" Джигурди

Теги: Україна Євробачення-2017 Курйози Новини Донецька Скандал Меми
Джерело: 24 Канал
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