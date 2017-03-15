Соцмережі висміюють 5 днів "громадянства" Джигурди: актора вигнали навіть з "ДНР"

В "ДНР" заявили, що "помилково" видали паспорт, хоча дехто припускає, що це через бажання одіозного актора виступити на Євробаченні від псевдореспубліки.
Лише 5 днів назад соцмережі висміювали рішення Джигурди стати "громадянином ДНР". Але недовго музика грала, бо 14 березня скандального шоумена позбавили паспорта псевдореспубліки. І виникає справедливе питання: ким потрібно бути, щоб тебе витурили навіть з квазіреспубліки?
Читайте також: Найкумедніші меми тижня: українці дочекалися перемоги, нове "громадянство" Джигурди