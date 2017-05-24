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США розмістять системи протиракетної оборони в Польщі

08:21, сьогодні 335 Читать новость на русском
Системи протиракетної оборони США
Системи протиракетної оборони США / reuters.com

Плани по створенню бази американської системи протиракетної оборони в польському населеному пункті Редзіково в майбутньому році залишаються в силі.

Це підтвердив директор з операцій Агентства по ПРО Міністерства оборони США Гері Пеннетт, повідомляє ТАСС.

Відповідно до викладеної ним інформації, на завершення будівництва цього об'єкта, оснащеного багатоцільовим зенітно-ракетним комплексом (ЗРК) Aegis Ashore, Пентагон планує виділити в 2018 фінансовому році $90 мільйонів.

Роботи, пов'язані з перекиданням в Польщу системи Aegis Ashore, йдуть за графіком, з метою доставки (комплексу) у 2018 році", наголошувалося в матеріалах, якими оперував Пеннетт.

Він виступив на брифінгу для журналістів, присвяченій оприлюдненню проекту бюджету Агентства з ПРО на наступний фінансовий рік.

Ще одну базу з комплексом Aegis Ashore США створили в румунському містечку Девеселу, поставивши її на оперативне чергування 12 травня 2016 року. Росія виражає стурбованість у зв'язку з створенням цих двох баз.

Як повідомив Пеннетт, в цілому роботи, що відносяться до ЗРК Aegis, наступного року передбачається профінансувати в обсязі $1,7 мільярди. Частину цих коштів планується направити у тому числі на закупівлю 34 перехоплювачів SM-3 IB, щоб довести їх загальну кількість до 287 одиниць, а також на придбання шести SM-3 IIA, уточнив представник Агентства по ПРО.

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Теги: Польща Політика США Пентагон Зброя
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