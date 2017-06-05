Стали відомі подробиці судового процесу над екс-директором Української бібліотеки в Москві

Війну з Україною Росія веде не лише зброєю. Сьогодні у Москві до 4 років умовно засудили колишнього директора Бібліотеки української літератури у Москві Наталію Шаріну. 59-річну жінку звинуватили у екстремізмі. А бібліотеку закрили.

Справа екс-директорки української бібліотеки в Москві Наталії Шаріної триває близько 2 років. Її затримали у 2015 після обшуку у Бібліотеці української літератури в Москві. Тоді правоохоронці знайшли там заборонені книжки члена української націоналістичної партії УНА-УНСО Дмитра Корчинського, якого у Росії вважають екстремістом.

Шаріна заявила, що заборонену літературу підкинули самі слідчі. Відтоді вона перебувала під домашнім арештом, який неодноразово продовжував суд. За версією слідства, Шаріна поширювала серед відвідувачів екстремістську літературу з 2011 року.

Читайте також: Суд оголосив вирок у справі екс-директорки Бібліотеки української літератури у Москві

До статті про екстремізм додалась ще одна – привласнення або розтрата в особливо великому розмірі. Екс-директора звинуватили у розтраті більше 2 мільйонів рублів, це майже 40 тисяч доларів. За даними слідчих органів, вона фіктивно влаштувала на роботу знайомих свого адвоката, забезпечивши їм медичне страхування та заробітну плату.

Крім того, Шаріна начебто витрачала призначені для виплати юристам бібліотеки кошти на свій захист у першій кримінальній справі про екстремізм.

Український націоналізм йшов рука об руку з німецьким фашизмом. І він знову підняв голову. Сьогодні ті, хто узурпує владу, відкрито говорять про захоплення російських регіонів, вони ж знищують російське населення. Підсудна є одним з механізмів поширення їх ідей,

– звинуватила Шаріну у фашизмі прокурор Людмила Баландіна.

Сама Шаріна відкидала висунуті їй звинувачення. Жінка наголосила, що слідство не конкретизувало їх і не пояснило, що вона зробила.

Адвокат Наталії Шаріної Іван Павлов вже заявив, що вирок будуть оскаржувати, кримінальне переслідування екс-директора бібліотеки ведуть за політичними мотивами.