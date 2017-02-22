02:35
22 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Панегірик Чуркіну. Визвіритися на Собчак
Вєсті Кремля
21:27, 21 лютого
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:56, 21 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 23:00: Троянські коні Росії. Зброя на Майдан
Випуск новин
00:07, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Стосунки Трампа та Росії: Білий дім зробив заяву

02:16, сьогодні 93
Дональд Трамп хоче домогтися угоди з Росією
Дональд Трамп хоче домогтися угоди з Росією / Getty Images

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер стверджує, що чинний американський президент Дональд Трамп готовий укласти угоди з Кремлем, якщо це буде в інтересах США.

Про це він заявив під час брифінгу, передає "РИА Новости".

"Президент Дональд Трамп ясно сказав, якщо він зможе домогтися угоди з Росією, що намагалися зробити кілька останніх адміністрацій, то він так і вчинить, а якщо не зможе, то відповідно не винить. Але він спробує. Я думаю, його успіх як бізнесмена та парламентаря потрібно розглядати як позитивний знак, що він здатен це зробити", – зауважив Спайсер.

За його словами, американський лідер зможе знайти спільну мову в боротьбі з ІД та у питаннях, пов'язаних зі зростанням економіки.

"Якщо це буде в інтересах США, він піде на угоду. Щодо цього ми і продовжимо працювати з Росією", – підкреслив речник Білого дому.

Читайте також: Перед зустріччю з Трампом Путін збирає на нього особливе досьє

До слова, раніше у Білому домі відхрестилися від інформації, що працівники передвиборного штабу Дональда Трампа неодноразово контактували з російськими спецслужбами.

Теги: Політика Новини Росії США Дональд Трамп
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
сьогодні, 00:14 Постскриптум. Черный лебедь: от Януковича к Порошенко
237
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
У Кремлі неочікувано розкритикували погрози Захарченка
 17 лютого , 15:16
Невідомий розстріляв поліцейських: є загиблий
 25 вересня 2016 , 11:29 5
Як виглядає залізничний вузол у Дебальцеве: кадри розрухи
 23 жовтня 2016 , 22:34
Чому Саакашвілі подав у відставку: ваша думка
 7 листопада 2016 , 13:40 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук