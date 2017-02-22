Стосунки Трампа та Росії: Білий дім зробив заяву

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер стверджує, що чинний американський президент Дональд Трамп готовий укласти угоди з Кремлем, якщо це буде в інтересах США.

Про це він заявив під час брифінгу, передає "РИА Новости".

"Президент Дональд Трамп ясно сказав, якщо він зможе домогтися угоди з Росією, що намагалися зробити кілька останніх адміністрацій, то він так і вчинить, а якщо не зможе, то відповідно не винить. Але він спробує. Я думаю, його успіх як бізнесмена та парламентаря потрібно розглядати як позитивний знак, що він здатен це зробити", – зауважив Спайсер.

За його словами, американський лідер зможе знайти спільну мову в боротьбі з ІД та у питаннях, пов'язаних зі зростанням економіки.

"Якщо це буде в інтересах США, він піде на угоду. Щодо цього ми і продовжимо працювати з Росією", – підкреслив речник Білого дому.

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До слова, раніше у Білому домі відхрестилися від інформації, що працівники передвиборного штабу Дональда Трампа неодноразово контактували з російськими спецслужбами.