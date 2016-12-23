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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Для австрійців стало шоком, що глава Нацбанку країни – одна з головних дійових осіб корупції

18:01, 22 грудня 1180 Читать новость на русском
Сергій Тарута
Сергій Тарута / oa.edu.ua

Європейські журналісти вражені тим, що глава НБУ Валерія Гонтарева, як учасник фінансових схем Януковича, не тільки не притягнута до відповідальності, але навіть не допитана українською прокуратурою.

Про це заявив народний депутат Сергій Тарута, коментуючи своє інтерв'ю ведучому австрійському виданню Trend.

"Зустріч у Відні відбулася з ініціативи європейських журналістів. Брошура про Валерію Гонтареву, яку ми роздавали кілька місяців тому у Вашингтоні, зацікавила багатьох і в Європі. В Австрії ми спілкувалися з журналістами багатьох видань. Австрійці, німці хочуть краще зрозуміти, що відбувається в країні, яка домагається безвізового режиму, яка хоче стати асоціативним членом Євросоюзу", – заявив Тарута.

За словами нардепа, йому задавали багато питань з приводу корупції в Україні. Журналісти цікавилися, чому вона досі існує на найвищому рівні.

"Для австрійців стало шоком, що глава Національного банку (Центробанку) країни – одна з головних дійових осіб української корупції, людина, що допомагала відмивати гроші колишнього режиму і зараз так само легалізує корупційну ренту для нових керівників країни", – підкреслив парламентарій.

На думку Сергія Тарути, інтерес до Валерії Гонтаревої серед міжнародних видань після націоналізації "ПриватБанку" тільки зросте, оскільки "глава НБУ повісила на українців 5 млрд доларів боргів приватної структури". При цьому депутат заявив, що у США та Європи більше немає ілюзій з приводу Гонтаревої.

"Всі розуміють, що це за співучасті Гонтаревої з банку в офшори виводилося мільярдне рефінансування, а "діра" в капіталі тим часом розросталася. На жаль, в Україні за нинішньої влади у Гонтаревої повний імунітет. Але, не сумніваюся, що їй доведеться відповісти перед законом – в США і Європі з приводу Гонтаревої вже не мають ілюзій. Бігти вона може тільки в Москву до своїх друзів з путінського ВТБ", – резюмував народний депутат.

Нагадаємо, в свіжому номері австрійського видання Trend було опубліковано інтерв'ю Сергія Тарути, в якому він звинуватив Гонтареву у відмиванні 30 млрд грн. Зокрема, мова йде про кошти, які в рамках траншу надали міжнародні та фінансові структури, а також гроші, призначені для рефінансування банків.

Теги: гроші Політика НБУ Валерія Гонтарева Сергій Тарута
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