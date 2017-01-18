Терористи потужно обстріляли українських військових у зоні АТО

Минулої доби у зоні АТО було особливо гаряче – військові зафіксували понад 60 обстрілів.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив у Facebook.

З 82 міліметрових мінометів вели вогонь по Чермалику, Водяному та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Лебединському, Талаківці, Красногорівці, Водяному, Широкиному та Гнутовому, з озброєння БМП – по Березовому.

З 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстріляли Троїцьке та Новолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Валуйське, Станицю Луганську, Попасну.



З гранатометів різних систем та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Авдіївці, Опитному, Пісках.

По Валуйському та Широкиному вогонь вів і снайпер.

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