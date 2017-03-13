Топ-15 чудернацьких музеїв світу, які вас здивують своїм існуванням

Кількість дивних музеїв у світі вражає. Для того, щоб зрозуміти кінцеву мету їхнього створення та існування, треба, щонайменше, підключити уяву. Тож фантазуйте та знайомтеся з "найкращими" культурологічними дивацтвами.

1. Музей брехні (Кюріц, Німеччина)

Головний девіз музею – "Не вірте своїм очам". І до нього варто прислухатись. Адже тут, за словами засновника осередку тотальної неправди Райнхарда Цабки, все підробка. Варто лише замилуватися старовинною будівлею, якій на перший погляд років близько 200, як виявиться, що і це брехня. Музею всього кілька десятків років.

В розпорядженні відвідувачів/відвідувачок музею десять залів "сурогатної реальності", де живуть своїм життям і вуса Гітлера, і відрізане вухо Ван Гога, і казковий літаючий килим.

До речі, коли ви переступаєте поріг музею, вас частують справжнісіньким зіллям, яке дарує вічну молодість, та неймовірно смачним тортом. А вся експозиція музею дісталась його директору у спадок від правнучки барона Мюнхаузена.

Сподіваємось, що ви зрозуміли – це брехня! Зілля – непоганий чай, а торт пластиковий. Не втрачайте пильність в музеї!

2. Музей каналізації (Париж, Франція)

Як на парфумерну столицю світу, Музей каналізації – місце доволі незвичне і з ароматом зовсім не парфумним. Проте, це унікальна нагода дослідити невеличку ділянку функціонуючої каналізаційної системи міста, яка спроможна відкинути вас на кілька віків назад. Адже ви маєте можливість пройтися тунелями, які проклали майже два століття тому.

Для вразливих туристів облаштували спеціальні пандуси. Також туристичні ділянки тунелів забезпечують світлом та подачею свіжого повітря.

В галереях "підземного царства" відвідувачам/відвідувачкам пропонують оглянути окремі механізми, устаткування, комп’ютерні системи моніторингу. А моніторити є що – на сьогодні довжина каналізаційної системи Парижу досягає 2100 кілометрів.

Цікаво, що цьому антиподу парфумерній індустрії відомий письменник Віктор Гюго присвятив 50 сторінок свого роману "Знедолені". Також каналізацію міста згадали в своїх роботах Умберто Еко в "Маятнику Фуко" та Гастон Леру в "Привиді опери".

3. Музей поганого мистецтва (Бостон, США)

Як не дивно, подивитися на роботи горе-митців з’їжджаються туристи/туристки зі всього світу. У 1993 році музей відкрив антиквар Скотт Вілсон, діставши першу картину – "Люсі в полі з квітами" – зі смітника.

Три виставкові зали налічують близько 600 експонатів і вісім тисяч відвідувачів/відвідувачок на рік. Вони тематично розбиті на блоки – "Під кайфом", "Нікчемні риси" і "Малосимпатичні пейзажі та натюрморти".

Як зазначають в музеї, щомісяця вони отримують заявки від 20 художників, але позначку "найгірші" проходять лише п’ять з них.

Та не думайте, що зберігати "мистецьке сміття" справа із легких. Одного разу з музею викрали картину. За повернення "жахливої пропажі" призначили винагороду розміром 6,5 мільйонів доларів. Проте полотно, мабуть, дуже припало злодіям до душі, і ні за які гроші вони його віддавати не хотіли. Адже "викидень культури" так і не повернули.

4. Музей сніжинок (острів Хоккайдо, Японія)

Японський вчений Накая Укітіро відкрив унікальний музей для неповторних (в прямому сенсі) сніжинок. І нехай ми той сніг бачимо кожної зими, але пильно розгледіти їхній візерунок можна тільки в цьому музеї.

Раніше дослідники не могли ні роздивитися досконалих крихіток під мікроскопом, ні сфотографувати їх. Але науковий прогрес не стоїть на місці і – вжух! – ви можете "зануритись" в якісні світлини сніжинок з високою деталізацією.

Музей розташувався в снігових печерах, тож не забудьте тепло вдягнутися. Бо, як ви розумієте, там трохи прохолодно. Але сніжинки того варті.

Цікавий факт: в одному кубічному метрі снігу "живуть" 350 мільйонів сніжинок, і жодна з них не має близнючки.

5. Музей шепоту (Філадельфія, США)

З назви музею і не одразу зрозумієш, що шепотіти всередині нікому. Адже це похмура будівля з височезними стелями та моторошною атмосферою, де зберігаються людські заспиртовані патології.

Біологічні аномалії можуть бути цікавими з медичної точки зору. Проте пересічний/пересічна турист/туристка можуть зазнати глибокого емоційного потрясіння через споглядання направду потворних експонатів.

6. Музей розбитих сердець (Загреб, Хорватія)

Музей, присвячений "залишкам" нещасного кохання, заснувала розлучена пара Олінка Вістіце і Дражен Грубісіч.

Експозиція складається з предметів, наданими екс-закоханими. Так, в музеї можна побачити навіть сокиру, яким дівчина розтрощила речі своєї подруги. Також є і досить тривіальні, але приватні речі – іграшки, листи, світлини.

Цікаво, що кожний експонат супроводжується історіями невдалого любовного досвіду. Таким чином організатор та організаторка хотіли надати музею своєрідного терапевтичного ефекту, аби допомогти парам пережити розрив стосунків.

7. Музей спідньої білизни (Брюссель, Бельгія)

Екстравагантний музей зацікавить тих, кому імпонують пікантні експонати. Адже в цьому осередку спіднього представлені елементи одягу зірок шоу-бізу та політиків, які хоч раз в своєму житті одягали те, що подарували музею. До речі, цей важливий факт підтверджують спеціальні сертифікати (сарказм сарказмом, але це, на жаль, правда. І такі сертифікати, виявляється, видають).

Проте охочих віддати "брудну білизну" на добрі наміри музею знайшлося не так вже й багато. Кілька десятків експонатів вмістилися в одній виставковій залі.

До слова, в музеї розмістилися й фотоколажі спідньої білизни. Власник арт-центру – художник Жан Бюкуа – особливо пишається колажем із зображенням екс-президента Франції Ніколя Саркозі та його трусами.

8. Музей презервативів (Нонтхабурі, Таїланд)

Виявляється, латексні диво-вироби можна не тільки використовувати, але й просто на них дивитись. Тому на території Міністерства охорони здоров’я Таїланду, що в передмісті Бангкоку, розташувався саме Музей презервативів.

Та якщо ви думаєте, що подивитись на презервативи може будь-хто, то дуже помиляєтеся. Аби проникнути всередину, необхідно отримати дозвіл очільника відомства. І тільки після цього ви зможете поринути в загадковий світ латексу та дізнатися, як тестуються вироби на міцність та "довговічність".

Серед інтимних експонатів представлені презервативи зі всього світу та різні фалічні пристрої.

9. Музей сексу (Амстердам, Нідерланди)

З 1985 року перший в світі Музей сексу в Амстердамі вабить безліч туристів і туристок. За останніми підрахунками, це близько півмільйона зацікавлених на рік.

В музеї вам, звісно, не запропонують взяти участь в "приватних експериментах", але, щонайменш, здивують та вдосталь полоскочуть вашу фантазію. Адже цей храм Венери наповнений численними еротичними зображеннями, манекенами, муляжами, статуетками, сувенірами та навіть секс-атракціонами.

Варто зазначити, що осередок секс-культури відчиняє свої двері тільки повнолітнім особам.

10. Музей фалосів (Рейк’явік, Ісландія)

З назви зрозуміло, яку саме експозицію пропонує ісландський музей. Але треба уточнити, що природознавчий музей спеціалізується на вивченні статевих органів тварин та ссавців. Починаючи з 1974 року, колекція поповнювалася пенісами і вже налічує 280 експонатів.

Найбільшим – є частина статевого органу синього кита довжиною 170 сантиметрів та вагою 70 кілограмів. А весь орган мав би довжину 12 метрів та важив би 900-1500 кілограмів. Найменший експонат – пеніс хом’яка довжиною 2 міліметри. Щоб його роздивитись (якщо вам це треба), необхідно використати збільшувальне скло.

Цікаво, що в секції ісландського фольклору можна побачити член водяного, якого ніби піймали у 18 столітті, ельфа та "різдвяного хлопчика", якого вважають родичем Санта Клауса.

В 2011 році експозиція поповнилась чоловічим статевим органом.

11. Музей волосся (Аванос, Туреччина)

Якщо ви маєте неприродні почуття до волосся, то турецький музей запропонує вам 16 тисяч екземплярів для детального огляду. Він цією справою займається ще з 1979 року. Правда, невідомо навіщо.

Колись це була гончарня. Існує навіть оповідка, що її власник – Чез Галіп – заснував музей через розбите в юності серце. Ніби його кохана мала поїхати з міста і на згадку про себе залишила прядку волосся. Галіп розповідав цю історію відвідувачам та відвідувачкам гончарні, і вони через емпатію почали й самі лишати там прядки волосся. З часом його назбиралося стільки, що довелося відкрити цілий музей.

12. Музей смерті (Лос-Анджелес, США)

Для тих, кому не терпиться побачити, як виглядає смерть, існує спеціальний музей – так би мовити, для наочності.

З 1995 року портал "потойбічного життя" збирає експонати, які під різним кутом розкривають тему смерті. Тут можна побачити сцени масових самогубств, вбивств, "чорні" малюнки, голови, які злетіли з гільйотини, механізми для покарання.

Тож місце це не для слабкодухих. Музей радо приймає всіх охочих, проте табличка біля каси не рекомендує відвідувати музей дітям, вагітним та людям із слабкою нервовою системою.

13. Музей сміття (Нью-Йорк, США)

Експонати для музею його власники шукали не деінде, як на сміттєзвалищах. Спочатку артефакти вміщувались в звичайному гаражі, а потім вони так розмножились, що довелося їх поселити в двоповерховому приміщенні.

Варто зауважити, що до того, як стати сміттям, речі були просто побутовими речами – посуд, меблі, техніка, газети. Але у кожного свій шлях.

14. Музей марихуани (Амстердам, Нідерланди)

В 1991 році музей веселого садівництва відкрив Бен Дронкерс, адже для нього розведення коноплі було справою життя.

Відвідувачі та відвідувачки музею мають змогу дізнатися, як рослину використовували в давнину. Виявляється, марихуану можна було не тільки курити.

Сьогодні музей пропонує шість тисяч експонатів. Варто зауважити, що деякі з них "живі".

15. Підводний музей (Канкун, Мексика)

Це один з тих музеїв, куди в бахілах не зайдеш. Тут потрібно справжнє екіпірування – водолазний костюм та акваланг.

Незвичайний культурний об’єкт здивує вас не тільки підводною експозицією, але й морськими мешканцями, які її облюбували.

Наразі музей складається з 400 скульптур, які на 10-метровій глибині зображають еволюцію людини з часів племені майя до наших днів.

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