Топ-менеджер однієї з мереж супермаркетів фінансував терористів "ДНР"

Частина коштів, яку мережа супермаркетів заробляла на території України, використовували для фінансування терористичної "ДНР".

Як повідомили у Службі безпеки України, ще наприкінці листопада співробітники спецслужби викрили у столиці комерсантів, частина бізнесу яких продовжувала функціонувати на тимчасово окупованій території. Правоохоронці встановили, що відсоток з прибутку магазинів бізнесмени сплачували незаконним установам терористів.

Після цього У Києві співробітники Служби безпеки України затримали одного з топ-менеджерів мережі супермаркетів, через яку фінансувалася терористична організація "ДНР".

Рішенням суду зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте також : Батальйон "Донбас" розпочинає блокаду окупованих територій