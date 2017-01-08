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Трамп не виключає відповіді на російські кібератаки

20:16, сьогодні 383 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Новообраний президент США Дональд Трамп не виключив можливість відповіді на кібератаки, які Росія здійснювала під час виборів.

Про це майбутній очільник апарату республіканця Рейнс Прібес розповів в інтерв’ю Fox News, повідомляє Reuters.

Він розповів, що Трамп згідний з тим, що компанії з Росії втручалися у роботу Демократичної партії під час президентської кампанії.

За його словами, республіканець має намір доручити розвідувальникам розробити рекомендації щодо подальших кроків на такі дії. Він додав, що Трамп прийме рішення про можливе застосування яких небудь заходів на основі рекомендацій розвідки.

Читайте також: Ініціатор санкцій проти Росії стане керівником національної розвідки США

Теги: Дональд Трамп США Вибори у США Новини Росії
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