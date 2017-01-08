Трамп не виключає відповіді на російські кібератаки

Новообраний президент США Дональд Трамп не виключив можливість відповіді на кібератаки, які Росія здійснювала під час виборів.

Про це майбутній очільник апарату республіканця Рейнс Прібес розповів в інтерв’ю Fox News, повідомляє Reuters.

Він розповів, що Трамп згідний з тим, що компанії з Росії втручалися у роботу Демократичної партії під час президентської кампанії.

За його словами, республіканець має намір доручити розвідувальникам розробити рекомендації щодо подальших кроків на такі дії. Він додав, що Трамп прийме рішення про можливе застосування яких небудь заходів на основі рекомендацій розвідки.