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Трамп порадиться з Меркель на тему Росії та України

20:43, сьогодні 24 Читать новость на русском
Трамп порадиться з Меркель, як поводитися з Росією
Трамп порадиться з Меркель, як поводитися з Росією / Getty Images

Президент США Дональд Трамп планує порадитися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на тему взаємодії з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву високопоставлених осіб США.

Видання зазначає, що деякі чиновники з адміністрації президента США скептично налаштовані щодо покращення стосунків з Росією. Про це раніше заявляв і сам Трамп.

Президент дуже зацікавлений почути точку зору канцлера про її практику взаємодії з Путіним. Йому буде дуже цікаво дізнатися від неї, як це – мати справу з росіянами,
– заявив один з чиновників США.

Джерела видання також сповістили, що Трамп планує провести косультацію з Меркель про ймовірну роль США у дипломатичних намаганнях з врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Як стверджують американські чиновники на умовах анонімності, Трамп вражений лідерством Меркель, зокрема, її роллю поряд із Францією в пошуках миру в Україні та Афганістані.

Теги: Політика Дональд Трамп Ангела Меркель США Новини Росії Україна Володимир Путін
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