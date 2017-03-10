Трамп порадиться з Меркель на тему Росії та України

Президент США Дональд Трамп планує порадитися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на тему взаємодії з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву високопоставлених осіб США.

Видання зазначає, що деякі чиновники з адміністрації президента США скептично налаштовані щодо покращення стосунків з Росією. Про це раніше заявляв і сам Трамп.

Президент дуже зацікавлений почути точку зору канцлера про її практику взаємодії з Путіним. Йому буде дуже цікаво дізнатися від неї, як це – мати справу з росіянами,

– заявив один з чиновників США.

Джерела видання також сповістили, що Трамп планує провести косультацію з Меркель про ймовірну роль США у дипломатичних намаганнях з врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Як стверджують американські чиновники на умовах анонімності, Трамп вражений лідерством Меркель, зокрема, її роллю поряд із Францією в пошуках миру в Україні та Афганістані.