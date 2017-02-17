Трампу зробили цікаву пропозицію щодо нормандського формату

Президента США Дональда Трампа закликали приєднатись до переговорів "Нормандської четвірки".

Про це повідомляє DW.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що США повинні долучитись до переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він переконаний, що в такому разі справа зрушить з місця, адже за останні два роки сторони не досягли прогресу.

Було б добре, якби Трамп скоріше зустрівся з Путіним і сказав йому, що хотів би надалі брати участь в переговорах. Ти, мовляв, може сказати Трамп, не проти, щоб і мій міністр або віце-президент приєднався до нормандського формату?

– переконаний Ішингер.

А от речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков, навпаки, заявив, що "Нормандська четвірка" не потребує участі США.

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Нагадаємо, 53 конференція стартувала сьогодні, 17 лютого. Це одна найбільш вагомих міжнародних подій у сфері політики безпеки. Головні теми нинішньої зустрічі – Україна, Росія, Сирія, боротьба з тероризмом і невизначене майбутнє Заходу.