Три роки Порошенка: крики "ганьба" й пусті обіцянки

Днями Петро Порошенко відзначив 3 роки перебування на посаді глави української держави. Більша частина першого терміну позаду, час підбивати підсумки як суспільство оцінює президентство Петра Олексійовича.

І суспільство з оцінкою не забарилося. Соціологи опублікували свіжі дослідження рейтингів довіри до українських політиків. В цьому переліку президент опинився аж на 7місці з 12% тих, хто йому довіряє. Але куди більш неприємну оцінку поставили Порошенку учасники скорботного мітингу в Биківні під Києвом, куди президент нещодавно приїхав покладати квіти на знак пам’яті жертв радянського терору.

Прості учасники мітингу побачивши президента, спілкувалися з ним дуже просто. Порошенка спитали: як воно, коли в найбіднішій державі Європи – найбагатший в Європі президент? На що глава держави не зауважив. Зреагував він лише на репліку про суддів, яких на думку громадян, варто вже давно заспокоїти, щоб не були настільки жадібними. У відповідь на це, Порошенко почав просторікувати, що він проводить судову реформу і ось-ось нові, чесні і непідкупні судді незабаром почнуть судити справедливо, і нарешті у нас з’явиться справжнє правосуддя.

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Втім, це якось не дуже переконало людей. Натовп? чомусь не дослухавшись до пояснень Порошенка? почав кричати йому "ганьба". Дивно, чому красиві промови президента не заколисують не лише нас, журналістів, а й звичайних громадян, які не настільки прискіпливо вивчають корупційні оборудки та політичні інтриги нинішньої влади. Суспільство не вірить Порошенку, попри тисячі правильних слів. Пам’ятаєте, оголошені президентом, дерегуляцію, деофшоризацію, деолігархізацію і ще багато "де-". І де вони?

Так само, як і ми, громадяни бачать реальну ситуацію з тією ж судовою реформою, яку так вихваляє Порошенко. Наприклад, що до нового Верховного суду рвуться скомпрометовані та скандальні служителі Феміди, які мають засідати не в кріслі вершителя правосуддя, а з іншого боку судової зали – на лаві підсудних.

Зокрема, сьогодні до оновленого Верховного суду обирається Ярослав Романюк – чинний голова цього суду, який в часи Євромайдану виступив на підтримку «диктаторських законів» Януковича.

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Або туди ж суне Павло Вовк – нинішній голова Окружного адміністративного суду Києва, який приховує численне майно і веде шикарний спосіб життя та проходить по кримінальному провадженню за незаконне збагачення. Або іншою надією Порошенка в оновленому судочинстві, очевидно, може стати Сергій Станік – суддя та син міністра юстиції часі Кучми Сюзани Станік, який не вказав в декларації жодної автівки, хоча часто їздить за кермом "БМВ", "Порш Кайєна", "Ленд Ровера" та "Мерседесу".

Або такий компетентний кадр, як суддя Анатолій Ємець, рішення якого у Європейському суді з прав людини неодноразово визнавалися незаконними. Дорогі іномарки на парковках, нахабні обличчя, зверхнє ставлення і повну відсутність законності – ось що здебільшого бачать громадяни в українських судах. Так само, як і в прокуратурі, в податковій, митниці та поліції. І жодні довгі промови про невідворотні і рішучі реформи їх не переконають.

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Бо навчене довгим зимовим протистоянням на Майдані, суспільство давно збагнуло, що вірити можна лише справам і вчинкам, а не розлогим виступам на сцені. Тільки Петро Порошенко і через 3 роки після Майдану, досі вважає, що суспільство можна заспокоїти словами. В такому разі, йому не теж не варто ображатися на слова. Від людей, які очікували від нього конкретних дій. Президент має знати, що правда рідко буває приємною. Сподіваюсь, він нас дивиться.