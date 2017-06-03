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Три роки Порошенка: крики "ганьба" й пусті обіцянки

Право на правду 14:00, сьогодні 108 Читать новость на русском

Днями Петро Порошенко відзначив 3 роки перебування на посаді глави української держави. Більша частина першого терміну позаду, час підбивати підсумки як суспільство оцінює президентство Петра Олексійовича.

І суспільство з оцінкою не забарилося. Соціологи опублікували свіжі дослідження рейтингів довіри до українських політиків. В цьому переліку президент опинився аж на 7місці з 12% тих, хто йому довіряє. Але куди більш неприємну оцінку поставили Порошенку учасники скорботного мітингу в Биківні під Києвом, куди президент нещодавно приїхав покладати квіти на знак пам’яті жертв радянського терору.

Прості учасники мітингу побачивши президента, спілкувалися з ним дуже просто. Порошенка спитали: як воно, коли в найбіднішій державі Європи – найбагатший в Європі президент? На що глава держави не зауважив. Зреагував він лише на репліку про суддів, яких на думку громадян, варто вже давно заспокоїти, щоб не були настільки жадібними. У відповідь на це, Порошенко почав просторікувати, що він проводить судову реформу і ось-ось нові, чесні і непідкупні судді незабаром почнуть судити справедливо, і нарешті у нас з’явиться справжнє правосуддя.

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Втім, це якось не дуже переконало людей. Натовп? чомусь не дослухавшись до пояснень Порошенка? почав кричати йому "ганьба". Дивно, чому красиві промови президента не заколисують не лише нас, журналістів, а й звичайних громадян, які не настільки прискіпливо вивчають корупційні оборудки та політичні інтриги нинішньої влади. Суспільство не вірить Порошенку, попри тисячі правильних слів. Пам’ятаєте, оголошені президентом, дерегуляцію, деофшоризацію, деолігархізацію і ще багато "де-". І де вони?

Так само, як і ми, громадяни бачать реальну ситуацію з тією ж судовою реформою, яку так вихваляє Порошенко. Наприклад, що до нового Верховного суду рвуться скомпрометовані та скандальні служителі Феміди, які мають засідати не в кріслі вершителя правосуддя, а з іншого боку судової зали – на лаві підсудних.

Зокрема, сьогодні до оновленого Верховного суду обирається Ярослав Романюк – чинний голова цього суду, який в часи Євромайдану виступив на підтримку «диктаторських законів» Януковича.

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Або туди ж суне Павло Вовк – нинішній голова Окружного адміністративного суду Києва, який приховує численне майно і веде шикарний спосіб життя та проходить по кримінальному провадженню за незаконне збагачення. Або іншою надією Порошенка в оновленому судочинстві, очевидно, може стати Сергій Станік – суддя та син міністра юстиції часі Кучми Сюзани Станік, який не вказав в декларації жодної автівки, хоча часто їздить за кермом "БМВ", "Порш Кайєна", "Ленд Ровера" та "Мерседесу".

Або такий компетентний кадр, як суддя Анатолій Ємець, рішення якого у Європейському суді з прав людини неодноразово визнавалися незаконними. Дорогі іномарки на парковках, нахабні обличчя, зверхнє ставлення і повну відсутність законності – ось що здебільшого бачать громадяни в українських судах. Так само, як і в прокуратурі, в податковій, митниці та поліції. І жодні довгі промови про невідворотні і рішучі реформи їх не переконають.

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Бо навчене довгим зимовим протистоянням на Майдані, суспільство давно збагнуло, що вірити можна лише справам і вчинкам, а не розлогим виступам на сцені. Тільки Петро Порошенко і через 3 роки після Майдану, досі вважає, що суспільство можна заспокоїти словами. В такому разі, йому не теж не варто ображатися на слова. Від людей, які очікували від нього конкретних дій. Президент має знати, що правда рідко буває приємною. Сподіваюсь, він нас дивиться.

Теги: Право на правду Петро Порошенко Судді
Джерело: 24 Канал
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