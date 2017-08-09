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Тримайтесь там: в Росії почнуть вимикати електрику через анексований Крим

15:39, сьогодні 1055 Читать новость на русском
Проблеми з електрикою в окупованому Криму (Ілюстрація)
Проблеми з електрикою в окупованому Криму (Ілюстрація) / Фото з соцмереж

Через проблеми з електропостачанням в анексований Крим, російські енергетики ввели графік тимчасового відключення світла в трьох курортних містах і п'яти районах Краснодарського краю.

Відключення світла в Краснодарському краї спрямоване на те, що не допустити пошкоджень обладнання і порушення стійкості паралельної роботи енергосистеми анексованого Криму і Єдиною енергетичною системою Росії.

Згідно з повідомленням на сайті адміністрації Краснодарського краю, вимикатимуть світло на територіях міст Новоросійськ, Анапа, Геленджик, а також в Кримському, Абінський, Слов'янському, Красноармійському, Темрюкському районах.

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Відключення споживачів по графіку тимчасового обмеження споживання потужності в обсязі до 110 МВт будуть проводити у вечірні період з 20:00 до 22:00.

Нагадаємо, 6 серпня російські енергетики запровадили графіки тимчасового відключення електропостачання на південному березі анексованого Криму через перевищення допустимого навантаження на повітряній лінії "Сімферопольська – Ялта".

Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Електроенергія
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