Тримайтесь там: в Росії почнуть вимикати електрику через анексований Крим

Через проблеми з електропостачанням в анексований Крим, російські енергетики ввели графік тимчасового відключення світла в трьох курортних містах і п'яти районах Краснодарського краю.

Відключення світла в Краснодарському краї спрямоване на те, що не допустити пошкоджень обладнання і порушення стійкості паралельної роботи енергосистеми анексованого Криму і Єдиною енергетичною системою Росії.

Згідно з повідомленням на сайті адміністрації Краснодарського краю, вимикатимуть світло на територіях міст Новоросійськ, Анапа, Геленджик, а також в Кримському, Абінський, Слов'янському, Красноармійському, Темрюкському районах.

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Відключення споживачів по графіку тимчасового обмеження споживання потужності в обсязі до 110 МВт будуть проводити у вечірні період з 20:00 до 22:00.

Нагадаємо, 6 серпня російські енергетики запровадили графіки тимчасового відключення електропостачання на південному березі анексованого Криму через перевищення допустимого навантаження на повітряній лінії "Сімферопольська – Ялта".