Ціна на газ може змінитися

Міністерство економічного розвитку пропонує з жовтня переглянути ціну на газ для населення.

Про це мовиться у проекті "Положення про накладення спецзобов'язань на суб'єктів ринку природного газу", опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

Зокрема, міністерство пропонує на період з 1 жовтня 2017 року по 1 квітня 2018 року встановити нову ціну на газ, яка буде базуватися на основі розрахунків з урахуванням котирувань на європейських газових хабах.

Також міністерство пропонує на період з 1 серпня по 1 жовтня 2017 року визначити ціну реалізації газу для населення на рівні 4942 грн плюс ПДВ та тарифу на транспортування і розподіл.

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