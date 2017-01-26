Тука назвав "недоцільною" блокаду залізниці на Луганщині та вказав на загрози

Блокада ділянки залізниці в Луганській області може призвести до перебоїв електроенергії.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Я вважаю її (блокаду) абсолютно незаконною, недоцільною. Та гілка, яка зараз є заблокованою, це єдина гілка, по якій здійснюється постачання вугілля Щастинською ТЕС. Це єдине джерело електроенергії на території всієї Луганської області, альтернативи немає,

– сказав заступник міністра.

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Тука зазначив, що силові структури повинні втрутитися в ситуацію з блокадою, "якщо люди не чують голос розуму і не хочуть підкорятися закону".

Нагадаємо, наприкінці 2016 бійці та ветерани батальйону "Донбас" оголосили про початок блокади окупованих територій. Ця блокада стосується лише торгівлі з терористами та контрабанди, мирних жителів вона не зачепить.



Вчора, 25 січня, ветерани АТО затримали перший поїзд, що намагався прорватись в окупацію.