У бойовиків на передовій згоріла броньована техніка

Намагання наживи та недотримання елементарних правил безпеки призводять до того, що бойовики на окупованому Донбасі самі ж знищують свою техніку.

За даними української розвідки, на передовій згоріли дві одиниці броньованої техніки бойовиків. Там найманці тримали каністри з викраденим для продажу бензином.

Де саме стався інцидент і що за техніка постраждала – не повідомляється.

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