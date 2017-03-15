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У Молдові винесли нове рішення у справі одіозного судді Чауса

16:15, сьогодні 575 Читать новость на русском
Микола Чаус
Микола Чаус / unian.ua

Скандальному судді Миколі Чаусу, якого звинувачують у хабарництві, продовжили арешт ще на 10 днів.

Про таке рішення суду у Молдові повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає "УНІАН".

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Нагадаємо, що за кордон служитель Феміди утік після того, як депутати зняли з нього імунітет і дозволили таким чином арешт судді. Миколу Чауса викрили детективи НАБУ під час отримання хабара у 150 тисяч доларів. Незаконні гроші одіозний суддя зберігав у трилітрових банках. Пізніше Чаус добровільно здався молдовській поліції. Подання про його екстрадицію в Україну вже зареєстровано в молдовській прокуратурі.

Теги: Кримінал арешт Судді Молдова Корупція
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