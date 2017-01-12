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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

У Путіна відреагували на дислокацію військової техніки США у Польщі

14:39, сьогодні 2206 Читать новость на русском
Дмитро Пєсков і Володимир Путін
Дмитро Пєсков і Володимир Путін / Спутник

Росія побачила загрозу у дислокації американської військової техніки в Польщі.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новости".

Будь-яка країна нарощування іноземної військової присутності біля своїх кордонів може сприймати і буде сприймати негативно. Саме таким чином ми це сприймаємо,
– зазначив Пєсков, додавши, що Росія "дивиться на це як на загрозу".

Він також вважає, що дислокація американської військової техніки в Польщі загрожує інтересам та безпеці Росії.

"Це дії, які загрожують нашим інтересам, нашій безпеці, тим більше, що мова йде про те, що третя країна нарощує свою військову присутність біля наших кордонів в Європі. Це навіть не європейська держава...Тисяча або десять тисяч (військовослужбовців) – йдеться про нарощування військової присутності. Тут немає чого додавати", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, 11 січня у польському місті Познань приземлився військовий літак із американськими солдатами на борту. А перед цим до Польщі прибула перша партія військової техніки США.

Теги: Новини Росії Україна Політика США Польща
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