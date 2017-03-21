У Раді відбудеться скандальне голосування за аудитора НАБУ, збирається мітинг

У парламенті близько 11:00 має відбутися голосування за скандальну кандидатуру Нейджела Брауна на посаду незалежного аудитора НАБУ.

Про це повідомив голова Антикорупційного комітету, депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

Він закликає усіх небайдужих прийти під парламент.

"Позиція багатьох здатна захистити незалежність Антикорупційного бюро", – наголосив Соболєв.

Друзі, Клептократи у Парламенті хочуть голосувати за призначення Найджела Брауна аудитором Антикорупційного бюро близьк... Опубліковано Єгором Соболєвим 21 березень 2017 р.

Нагадаємо, 16 березня під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради. Під час нього кандидатуру одіозного Найджела Брауна внесли на роль "незалежного" аудитора НАБУ. Однак, для включення питання у порядок денний забракло голосів.

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