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У Раді відбудеться скандальне голосування за аудитора НАБУ, збирається мітинг

10:39, сьогодні 1215 Читать новость на русском
Нейджел Браун
Нейджел Браун / unian.ua

У парламенті близько 11:00 має відбутися голосування за скандальну кандидатуру Нейджела Брауна на посаду незалежного аудитора НАБУ.

Про це повідомив голова Антикорупційного комітету, депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв.

Він закликає усіх небайдужих прийти під парламент.

"Позиція багатьох здатна захистити незалежність Антикорупційного бюро", – наголосив Соболєв.

Друзі, Клептократи у Парламенті хочуть голосувати за призначення Найджела Брауна аудитором Антикорупційного бюро близьк...

Опубліковано Єгором Соболєвим 21 березень 2017 р.

Нагадаємо, 16 березня під час обідньої перерви відбулося нелегітимне "засідання" антикорупційного комітету Верховної Ради. Під час нього кандидатуру одіозного Найджела Брауна внесли на роль "незалежного" аудитора НАБУ. Однак, для включення питання у порядок денний забракло голосів.

Читайте таакож: Депутат назвав чотири аргументи проти Нейджела Брауна

Теги: Україна Політика Скандал Нейджел Браун Верховна Рада НАБУ
Джерело: 24 Канал
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