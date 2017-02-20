У штаб-квартирі одіозного кандидата в президенти Франції ведуть обшуки

У штаб-квартирі французької партії "Національний фронт", лідерка якої Марін Ле Пен балотується на посаду президента Франції, проходять обшуки.
Про це повідомило французьке видання BFMTV.
Обшуки розпочали у місті Нантер неподалік від Парижа, де й розташована штаб-квартира французької ультраправої політсили.
Як зазначає видання, обшуки проводять у справі щодо фіктивного працевлаштування помічників голови партії Марін Ле Пен у Європарламенті.
Раніше стало відомо, що Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) з'ясувало, що голова партійного кабінету Ле Пен Катрін Грізе і охоронець Тьєрі Леж’є були фіктивно найняті як працівники європарламентаря.
За час такої "роботи" Європарламент їм заплатив майже 250 тисяч євро.
Напередодні сотні французів вийшли на вулиці Парижа, протестуючи проти кандидатів в президенти, навколо яких розгорілись корупційні скандали.
Читайте також: Росію звинуватили у хакерських атаках на лідера президентських перегонів у Франції