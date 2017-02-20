У штаб-квартирі одіозного кандидата в президенти Франції ведуть обшуки

У штаб-квартирі французької партії "Національний фронт", лідерка якої Марін Ле Пен балотується на посаду президента Франції, проходять обшуки.

Про це повідомило французьке видання BFMTV.

Обшуки розпочали у місті Нантер неподалік від Парижа, де й розташована штаб-квартира французької ультраправої політсили.

Як зазначає видання, обшуки проводять у справі щодо фіктивного працевлаштування помічників голови партії Марін Ле Пен у Європарламенті.

INFO BFMTV - Affaire des assistants parlementaires du FN: le siège du parti perquisitionné https://t.co/ocGhjkMHKT pic.twitter.com/1PzDwyTzvl — BFMTV (@BFMTV) 20 лютого 2017 р.

Раніше стало відомо, що Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) з'ясувало, що голова партійного кабінету Ле Пен Катрін Грізе і охоронець Тьєрі Леж’є були фіктивно найняті як працівники європарламентаря.

За час такої "роботи" Європарламент їм заплатив майже 250 тисяч євро.

Напередодні сотні французів вийшли на вулиці Парижа, протестуючи проти кандидатів в президенти, навколо яких розгорілись корупційні скандали.

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