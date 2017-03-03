У США хочуть виділити Україні серйозну допомогу для армії

Комітет з асигнувань палати представників Конгресу США підготував проект оборонного бюджету, в якому закладено 150 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України.

Про це пише видання "Українська правда".

Ці кошти мають піти на підготовку кадрів, обладнання, летальну зброю оборонного характеру, матеріально технічне забезпечення, витратні матеріали та послуги тощо.

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При цьому у проекті зазначено, що ці кошти не можуть витрати на поставки систем ПЗРК Києву.

Далі цей проект має розглянути палата представників конгресу США. Потім його передають на розгляд президента США.