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У Верховній Раді не включили президентський законопроект до порядку денного

12:57, сьогодні 381 Читать новость на русском

На порядку денному засідання у Верховній Раді за 16 березня – понад 30 законопроектів. Втім, анонсованого президентського законопроекту про громадянство сьогодні не розглядатимуть.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.

Також у Верховній Раді обговорювали те, що Президент учора таки підтримав блокаду торгівлі з ОРДЛО. Як пояснили представники "Блоку Петра Порошенка", на його рішення вплинула "не риторика, а змінилися обставини".

Там залишились українські підприємства, які платили податки Україні. На жаль, станом на зараз вони всі захоплені і не сплачують податків. Відповідно, немає ніякого сенсу давати можливість заробляти тим, хто вкрав ці гроші в України,
– заявив народний депутат від фракції "БПП" Олександр Бригинець.

Починаючи сьогоднішнє засідання, спікер Андрій Парубій засудив позавчорашні події під Слов’янськом, коли, мовляв, нардеп Парасюк напав на озброєних поліціянтів. Також Парубій згадав і вчорашні події, коли ці самі правоохоронці зайшли до сесійної зали, через що Оксана Сироїд закрила засідання. Спікер заявив, що доручив розслідувати цю ситуацію. Жодним словом критики до Оксани Сироїд той не обмовився. Хоча вчора його однопартійці, а також представники президентської фракції вимагали її відставки.

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Зрозуміло, що це йде залякування і тиск на народних депутатів. Якщо більшість хоче змінити Сироїд, то нехай голосують за це. Це все у їхніх повноваженнях. У нас ніхто не тримається за посади,
– наголосив народний депутат від "Самопомочі" Роман Семенуха.

За годину роботи депутати встигли ухвалити у першому читанні закон про мовні квоти на телебаченні. Автор цього законопроекту Вікторія Сюмар називає його перехідним. З її слів, згодом усе телебачення загальнонаціонального масштабу в країні має перейти повністю на українську мову.

Теги: Україна Політика Верховна Рада Петро Порошенко Президент України Блок Петра Порошенка Народний фронт Андрій Парубій Оксана Сироїд мовне питання
Джерело: 24 Канал
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