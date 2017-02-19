22:49
19 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кірюша на полюсі. Капітан Росії
Вєсті Кремля
20:53, 18 лютого
Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка
Вєсті.UA
22:42, 18 лютого
Журналісти знайшли
ЦРУ
08:32, 17 лютого
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві.
Випуск новин
22:32, сьогодні
Про торгівлю з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:34, 17 лютого
Телеканал новин 24 Новини Україна
ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА БЛОКУВАННЯ БАНКОВОЇ

У відповідь на визнання "паспортів" терористів Україні варто визнати Ічкерію, – боєць АТО

17:51, сьогодні 1953 Читать новость на русском
Аміна Окуєва радить, як Україні зреагувати на визнання Росією
Аміна Окуєва радить, як Україні зреагувати на визнання Росією "паспортів" "ДНР" та "ЛНР" / Сегодня

У відповідь на визнання Росією "паспортів", які видаються терористами "ДНР" та "ЛНР" жителям окупованого Донбасу, Україна повинна визнати незалежність Чеченської Республіки Ічкерія.

Таку думку в Facebook висловила боєць полку поліції особливого призначення "Київ" Аміна Окуєва.

"Фактичне визнання Росією бандитських анклавів на Донбасі у вигляді легалізації їхніх "паспортів" здійснено винятково з метою зачепити Україну і світову спільноту. Це не означає навіть, що простих людей з цими папірцями масово пропускатимуть до РФ. Найімовірніше, не будуть. Ця заява просто з розряду "піти ва-банк" і плюнути в сторону України і усього цивілізованого світу, який вчинив зовсім не так, як розраховували росіяни", – мовиться у повідомленні Окуєвої.

Вона зазначила, що Україна на цьому тлі може зробити крок до офіційного визнання Ічкерії незалежною державою, окупованою Росією.

І це буде жорсткою і адекватною відповіддю на демарш РФ. До того ж цілком справедливою із погляду міжнародного законодавства,
– наголосила боєць.

Вона додала, що чеченський народ заслужив це право, мабуть, найбільшою кількістю крові, пролитою за свободу в сучасній історії.

Читайте також: Що стоїть за визнанням Росією паспортів "ДНР" і "ЛНР": думка журналіста

"По-друге, РФ сама фактично визнала це право, уклавши мир під час Хасав'юртівських угод 1996 року і подальшого "Договору про мир і принципи взаємовідносин", підписаного самим президентом РФ у Москві в 1997 році. Подальші гібридні дії зі сторони РФ – це вже інше. А офіційний документ, підписаний на рівних правах, пам'ятає увесь світ. І він нікуди не дінеться", – нагадала Окуєва.

Якщо Україна зараз вважатиме за доцільне проявити політичну волю і офіційно визнати документи Ічкерії, це буде серйозним, адекватним і абсолютно справедливим ударом по позиціях РФ на світовій арені,
– переконана військова.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Україна-Росія Новини Росії Чечня
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Найкумедніші меми тижня:
сьогодні, 20:01 Найкумедніші меми тижня: "Трамп – чмо" у Росії, і "мама – корупція" від Гройсмана
3794
К чему приведет указ Путина о паспортах
сьогодні, 17:31 К чему приведет указ Путина о паспортах "ДНР"/"ЛНР"
Блог Соцмережі 7940
Паспортный La La Land, или Почему Путин признал документы террористов Донбасса
сьогодні, 14:15 Паспортный La La Land, или Почему Путин признал документы террористов Донбасса
Олег Постернак 2319
Відставка Фліна. Про що насправді свідчить кадрова рокіровка Трампа
сьогодні, 11:58 Відставка Фліна. Про що насправді свідчить кадрова рокіровка Трампа
Катерина Одарченко 1425
Ловушка Донбасса. Сценарий Путина спустя 36 месяцев войны
сьогодні, 08:37 Ловушка Донбасса. Сценарий Путина спустя 36 месяцев войны
Блог Медіа 12444
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
ЄС вчить Україну бути відповідальною, однак її дії обурюють, – Геращенко
15 грудня 2016 , 18:02 1
Свято наближається: мережу закохав новорічний Київ з висоти пташиного польоту
28 грудня 2016 , 01:12
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук