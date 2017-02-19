У відповідь на визнання "паспортів" терористів Україні варто визнати Ічкерію, – боєць АТО

У відповідь на визнання Росією "паспортів", які видаються терористами "ДНР" та "ЛНР" жителям окупованого Донбасу, Україна повинна визнати незалежність Чеченської Республіки Ічкерія.

Таку думку в Facebook висловила боєць полку поліції особливого призначення "Київ" Аміна Окуєва.

"Фактичне визнання Росією бандитських анклавів на Донбасі у вигляді легалізації їхніх "паспортів" здійснено винятково з метою зачепити Україну і світову спільноту. Це не означає навіть, що простих людей з цими папірцями масово пропускатимуть до РФ. Найімовірніше, не будуть. Ця заява просто з розряду "піти ва-банк" і плюнути в сторону України і усього цивілізованого світу, який вчинив зовсім не так, як розраховували росіяни", – мовиться у повідомленні Окуєвої.

Вона зазначила, що Україна на цьому тлі може зробити крок до офіційного визнання Ічкерії незалежною державою, окупованою Росією.

І це буде жорсткою і адекватною відповіддю на демарш РФ. До того ж цілком справедливою із погляду міжнародного законодавства,

– наголосила боєць.

Вона додала, що чеченський народ заслужив це право, мабуть, найбільшою кількістю крові, пролитою за свободу в сучасній історії.

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"По-друге, РФ сама фактично визнала це право, уклавши мир під час Хасав'юртівських угод 1996 року і подальшого "Договору про мир і принципи взаємовідносин", підписаного самим президентом РФ у Москві в 1997 році. Подальші гібридні дії зі сторони РФ – це вже інше. А офіційний документ, підписаний на рівних правах, пам'ятає увесь світ. І він нікуди не дінеться", – нагадала Окуєва.

Якщо Україна зараз вважатиме за доцільне проявити політичну волю і офіційно визнати документи Ічкерії, це буде серйозним, адекватним і абсолютно справедливим ударом по позиціях РФ на світовій арені,

– переконана військова.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання документів, які видаються на територіях окупованого Донбасу