У Запоріжжі прикрили бордель, в якому пропонували "різноманітні збочення"

У Запоріжжі поліція викрили будинок розпусти. Клієнтів у бордель набирали через інтернет. Правоохоронці вже затримали і організаторку цієї незаконної діяльності.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Запоріжжя. Окрім стандартних секс-послуг у цьому борделі за окрему плату пропонували різноманітні збочення. Для борделю організаторка орендувала двоповерховий приватний будинок. Зараз їй загрожує тюрма від двох до семи років. Читайте також: В Сумах затримали студенток, які працювали повіями "задля розваги"

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