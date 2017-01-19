У Запоріжжі прикрили бордель, в якому пропонували "різноманітні збочення"

У Запоріжжі поліція викрили будинок розпусти. Клієнтів у бордель набирали через інтернет. Правоохоронці вже затримали і організаторку цієї незаконної діяльності.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Запоріжжя.
Окрім стандартних секс-послуг у цьому борделі за окрему плату пропонували різноманітні збочення.
Для борделю організаторка орендувала двоповерховий приватний будинок.
Зараз їй загрожує тюрма від двох до семи років.
Читайте також: В Сумах затримали студенток, які працювали повіями "задля розваги"
Коментарі