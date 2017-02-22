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Україна з Польщею ділитимуться даними про польоти

17:46, сьогодні 95 Читать новость на русском
Україна сспівпрацюватиме з Польщею у сфері авіації
Україна сспівпрацюватиме з Польщею у сфері авіації / ОГО

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") та Польська агенція аеронавігаційного обслуговування (PANSA) підписали угоду про обмін радіолокаційними даними.

Про це повідомляє прес-служба "Украероруху".

Ця угода є не тільки ще одним доказом тісної співпраці між провайдерами аеронавігаційного обслуговування України та Республіки Польща. Насамперед, важливо, що взаємний обмін даними від засобів спостереження дозволить підвищити рівень безпеки польотів і в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру, і в південно-східній частині європейського повітряного простору, управління повітряним рухом у якій здійснюють польські авіадиспетчери. Це відповідає сучасним реаліям розвитку цивільної авіації, рекомендаціям ICAO та Євроконтролю,
– зазначив директор "Украероруху" Дмитро Бабейчук.

Відповідно до угоди, "Украерорух" надаватиме PANSA інформацію від радіолокаційного комплексу ATCR-33S/SIR-S, розташованого у Львові, а від польського провайдера отримуватиме дані від моноімпульсного радіолокатора, встановленого в Жешуві. Визначено також правила інформаційного обміну, параметри якості даних та методи їхньої перевірки.

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Як очікується, оперативний обмін радіолокаційними даними розпочнеться із травня.

Керівники обох відомств наголосили, що сусідство і стратегічне положення країн дають широкі можливості для поглиблення взаємовигідного партнерства між провайдерами аеронавігаційного обслуговування, і зокрема для обміну досвідом у контексті втілення проекту Єдине європейське небо (Single European Sky).

Теги: Польща Україна авіація Транспорт
Джерело: 24 Канал
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