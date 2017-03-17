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Українець, що був учасником однієї з перших арктичних експедицій

Зроблено в Україні 18:58, сьогодні 100 Читать новость на русском

У 1911 році британець Роберт Скотт вирушив підкорювати Південний полюс. Як пізніше стало відомо, Скот взяв із собою оператора, що привіз годину унікального відео з Антарктиди. Виявляється, що у цьому фільмі можна побачити українського гопака! Виконавцем танцю у відео був 28-річний Антон Омельченко. Та як хлопцю із Полтавщини вдалось отримати місце серед 33 арктичних першопрохідців?

Антон, який був сьомою дитиною в сім’ї, змалечку знав, що таке важка робота. З 10 років хлопець на кілька місяців залишав дім, аби випасати коней. Ще юнаком його запросили працювати на кінний завод. Там він із конюха перетворився на жокея, брав участь у міжнародних кінних перегонах. Завдяки їм і підучив англійську. А за кілька років переїхав із директором кінного заводу у Владивосток.

Саме на іподромі у Владивостоку українця знайшов офіцер Едвард Еванс – брат дружини Роберта Скотта. Сюди він приїхав відібрати 20 маньчжурських поні. Ті спокійно витримували 8-місячну зиму і славились своєю витривалістю. Звісно, для експедиції потрібен був і конюх. Тож кандидатури, кращої ніж Омельченко, не знайшли.

Омельченко переправив коней до Нової Зеландії, де приєднався до команди борту "Терра Нова". Спершу серед членів експедиції переважав хороший настрій, хлопці грали у футбол, святкували дні народження.

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Та з часом, здавалось, бездоганно продумана експедиція почала захлинатися від проблем. Мотосани виходили з ладу, а коні, на яких покладали стільки надій – просто грузнули у сипучому снігу. Омельченко зумів провести полярників лише до середини льодовика Росса. Там, де коні не могли пройти, люди продовжували боротьбу, впрягаючи себе у сани. Тоді українцю наказали повернутись на базу біля корабля.

Пізніше Омельченко все ж дізнався, що п’ятірка учасників експедиції таки дійшла до Південного полюсу, але побачила там прапор Норвегії. Амундсен випередив Скота на місяць. Фізично виснажені, і морально спустошені, британці не зуміли повернутись.

Все ж врятовані члени екіпажу, серед яких і українець Омельченко, стануть справжніми героями. Королева вручила їм медалі і призначила пожиттєву пенсію. Її, щоправда, скасували, коли у 1927 році Радянський союз розірвав дипломатичні стосунки з Британією.

Першопроходець пізніше повернувся у рідне село Батьки, де став листоношею. У 2000 році українські полярники розшукають його внука Віктора і запросять на станцію Вернадського.

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Теги: українці Історія Зроблено в Україні
Джерело: 24 Канал
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