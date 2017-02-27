Українські депутати активно літають до Москви: опублікований список

Незважаючи на те, що прямого авіасполучення між Україною і Росією немає, десятки народних депутатів літають до Москви через Мінськ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп Вікторія Сюмар.

Вона зазначила, що список нардепів-візитерів Москви вона отримала від Держприкордонслужби у відповідь на свій запит.

"Прямого авіасполучення з Москвою в Україні немає. На Москву з Києва літають через Мінськ. Тут списки тих, хто за два минулі роки – роки війни з Росією – літали на Мінськ, і в більшості випадків – далі на Москву. 59 народних депутатів України. Частина літає реально в Мінськ – наприклад Ірина Геращенко, Ганна Гопко, Андрій Іванчук (якого в Білорусі навіть затримували). Але, думаю, вже відомий Андрій Артеменко, Сергій Льовочкін, Бойко, Мураєв, Онищенко, Ківалов, Деркач, Рабінович, Тарута та багато інших зовсім не на переговори в мінському форматі літали. Швидше – це "московський формат" псевдоукраїнської політики", – написала Сюмар.

Читайте також: З Адміністрації Путіна чути, що Савченко працює з Медвечуком, – український журналіст у Москві