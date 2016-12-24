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Телеканал новин 24 Українські військові відбили три атаки бойовиків на Світлодарській дузі
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українські військові відбили три атаки бойовиків на Світлодарській дузі

08:29, сьогодні 1026 Читать новость на русском
АТО
АТО / Getty Images

За минулу добу російсько-окупаційні війська здійсили 50 обстрілів, з них 2 – по населенному пункту.

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

На маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, 120-ти та 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем багаторазово вели вогонь по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Новотроїцьке обстріляли з гранатометів, а Широкине – з озброєння БМП.

Поблизу Водяного бойовики атакували наші позиції, однак після відкриття вогню у відповідь відступили.

На донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії були обстріляні наші позиції в районі Красного Пахаря та Північного. Вогонь 122-міліметрової артилерії, мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. З мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем були обстріляні Авдіївка, Новолуганське, Південне, Новоселівка Друга та Верхньоторецьке. Зі 152-міліметрової артилерії окупанти вкотре обстріляли Миронівку.

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Тричі бойовики намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, та кожного разу змушені були, забираючи поранених, відступати.

На Луганському напрямку під вогонь реактивних систем залпового вогню БМ-21 “ГРАД” потрапило Сизе. Зі 152 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Троїцьке та двічі – Новозванівку. Зі 120 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – Троїцьке, Новоолександрівку, Жовте, Лобачеве та Станицю Луганську.

Теги: Україна АТО Війна на Донбасі
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