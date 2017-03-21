Українського журналіста затримали у Москві

Кореспондента українського видання "Уніан" Романа Цимбалюка везуть у поліцейський відділок російської столиці.

Про це повідомив журналіст на своїй сторінці у Facebook.

Роман Цимбалюк додав, що у нього забрали його документи.

"Нас затримали, везуть у місцеве відділення поліції перевіряти "законність" зйомки. Перший раз в житті в машині поліції. Чи не спрацювала акредитація МЗС РФ", – написав журналіст у дописі.

Раніше журналіст повідомив, що брав інтерв'ю у аспіранта МДУ, який вивісив український прапор з будівлі у Москві.

Ми знайшли героя Захара, який вивісив Український прапор над МДУ в день третій день ножовщини анексії Криму. Прекрасне інтерв'ю закінчилося приїздом поліції. Забрали мої документи,

– додав Цимбалюк.

Нагадаємо, у Москві представники правоохоронних органів допитали та побили аспіранта МДУ за те, що він висловив протест за допомогою українського прапора під час фестивалю з нагоди річниці анексії Криму.