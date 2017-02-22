Українці просять допустити до фіналу нацвідбору Євробачення ще одного учасника

Українські слухачі просять допустити ще одного учасника до Національного відбору на Євробачення-2017.

Так, фанати гурту "KADNAY" створили відповідну петицію.

"Це був найпотужніший півфінал. У цього гурту дуже сучасний та енергійний звук. Вони цікаво виглядають на сцені в порівнянні з основною масою виконавців на "Євробаченні". З усією повагою до конкурсу та інших виконавців, ми вважаємо, що вони гідні виступити у фіналі Національного відбору", – сказано у проханні прихильників.

Як відомо, гурт "KADNAY" набрав однакову загальну кількість балів як і співак MELOVIN. Проте до фіналу відбору потрапив останній, адже отримав 8 балів від глядачів, а "KADNAY" – 5 балів.

Додамо, це не перша петиція від українців. Також на сайті Президента України з’явилася петиція з проханням дозволити співаку Арсену Мірзояну взяти участь у фіналі Нацвідбору Євробачення-2017.

Нагадаємо, у фіналі Національного відбору на Євробачення змагатимуться Тayanna, гурт "Сальто Назад", ILLARIA, ROZHDEN, O.Torvald і MELOVIN.