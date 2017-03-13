Українці влаштували пікет під елітною нерухомістю Ахметова у Лондоні: фото

Українці, які проживають у Великій Британії, вимагають, щоб британські правоохоронці детальніше дослідили багатства українського олігарха.

З українськими прапорами та плакатами вони прийшли до помешкання за адресою One Hyde Park, 100 Knightsbridge, де елітну нерухомість має Рінат Ахметов. Саме її мали б конфіскувати британські правоохоронці на користь України, на думку пікетувальників, якщо підтвердиться, що свої статки Ахметов здобув з порушенням британського антикорупційного законодавства(UK Bribery Act) та британського антитерористичного закону (UK Counter-Terrorism Act).

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