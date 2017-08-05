В чем залог успеха Руанды

Руанда закрепилась в общественном сознании как место геноцида. Вероятно, именно поэтому мало кто заметил, какие невероятные изменения произошли там за последние 15 лет.

Африканский Сингапур

Я не часто рассказываю вам об Африке и местных делах, понимая, что мало кому есть до этого дело. Однако иногда там происходят настолько удивительные вещи, что умолчать о них было бы настоящим преступлением.

Я предполагаю, что далеко не все знают, как сейчас идут дела в Руанде – небольшой стране в Экваториальной Африке, стоящей на берегу озера Киву. Если кто о ней и помнит, то, наверное, лишь в связи со страшным геноцидом 1994 года. Тогда, напомню, за пару дней там буквально вырезали миллион человек – десятую часть населения.

Потом была гражданская война интервенция, голод, разруха и много чего неприятного. Руанда пропала из поля зрения мировой прессы, превратившись в одну из многих несчастных африканских стран. Жутко, страшно, но для внешнего мира – не очень интересно.

В 2000 году, после длительного периода внутренней турбулентности к власти пришел бывший полевой командир Поль Кагаме. Этот человек никогда не скрывал восхищения сингапурским диктатором Ли Кван Ю, который сумел за несколько десятилетий превратить нищий азиатский городок в сверкающий мегаполис.

Кагаме пошел по стопам своего кумира. Западную финансовую помощь он бросил на создание суперсовременной полиции, которая быстро навела порядок на улицах страны. Впервые за всю ее историю там стало безопасно гулять по ночам.

Численность бюрократического аппарата был сокращена в несколько раз. Оставшимся серьезно подняли зарплату. Одновременно власть объявила беспощадный джихад коррупции – чиновников, депутатов и министров сажали массово и надолго. Президент сажал и знакомых, и друзей, и даже кумовьев.

Судей низших инстанций выбирают жители тех общин, кого они будут судить. Высшие суды формируются по воле Кагаме. Традиционные африканские традиции поддержки своего клана были выброшены на помойку.

Местному бизнесу и иностранным инвесторам сделали максимально благоприятные условия для работы. Чиновникам и правоохранительным органам запретили лезть в дела предпринимателей, – если только не происходит что-то экстраординарное.

Частные компании по заказу правительства по всей стране строят новые дороги и тянут оптоволоконные кабели. Президент объявил, что Руанда должна стать страной, ориентированной на сферу услуг и высокие технологии.

Особо надо отметить еще один момент: власти вкладывают гигантские по африканским меркам деньги в образование. Например, сейчас каждый руандийский школьник обеспечен простеньким, но своим персональным компьютером.

Значительную часть страны объявили заповедником, где живут гориллы, слоны, львы и прочая африканская живность. В безопасную, сравнительно чистенькую страну с хорошей инфраструктурой хлынули толпы туристов, сейчас они приносят почти половину ВВП Руанды.

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Благодаря всему этому Руанда вышла на первое место в Африке по темпам развития во всех сферах. Экономика растет, инфраструктура улучшается, безопасность – на европейском уровне, образование и медицина стремятся к нему.

Большинство людей, конечно, все еще живет довольно бедно, поскольку начинали они вообще на руинах, где не было вообще ничего. Но жизнь все-таки довольно быстро налаживается. И главное – у людей (особенно молодых) есть совершенно ясная перспектива: усердно учись и работай, не совершай преступлений – и тебя обязательно ждет богатство и успех. Все очень просто.

Однако за все надо платить. В данном случае, за прогресс и процветание руандийцы расплачиваются отсутствием реальной демократии. В полном соответствии с заветами сингапурца Ли Кван Ю, местная оппозиция находится либо в тюрьмах, либо за границей.

Причем общество такую ситуацию, в общем поддерживает. Никто не хочет возврата старой системы, когда сын президента, например, сидит в парламенте, кум – работает генпрокурором, а деловой партнер становится крупным олигархом. Собственно, отсутствие традиционных порядков и отличает динамичную Руанду от соседей – бедных, коррумпированных и отсталых африканских стран.

4 августа в руандийцы выбирают президента. Поль Кагаме идет уже на третий семилетний срок. Судя по опросам общественного мнения, он снова побеждает, причем с разгромным счетом. Подтасовывать результаты для этого ничего не придется – народу и правда нравится то, как он преобразил их страну за полтора десятка лет.

Больная планета

Хотя в Руанде сейчас все относительно неплохо, этой стране, как и многим другим, уже грозит очень серьезная проблема – глобальное изменение климата.

Специалисты лучшего в мире технического вуза – Массачусетского технологического университета – подготовили доклад о том, какие опасности могут грозить людям в связи с повышением температуры на планете.

Они пришли к выводу, что в разных регионах мира все чаще будут образовываться так называемые "горячие пузыри с высокой влажностью", которые несут смертельную угрозу для человека.

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Суть вот чем. Испарение океанов из-за жары усиливается. Экстремально влажные воздушные массы перемещаются на сушу, где разогреваются до необычно высоких температур.

Даже здоровый человек, попав в такие условия, примерно через шесть часов умирает. Дело в том, что при стопроцентной влажности и температуре выше 35 по Цельсию потоотделение перестает охлаждать человеческий организм – даже в тени и на ветру. Тело быстро разогревается, из-за чего начинают разрушаться его ткани – человек погибает. Фактически, он варится заживо.

В 2015 году нечто подобное произошло на западе Индии, где от перегрева за сутки погибли 3500 человек. По оценкам ученых, эти пузыри будут появляться все чаще и становиться все более экстремальными.

В наибольшей опасности сейчас – Африка и все та же Индия, точнее индийский субконтинент, где проживает почти два миллиарда людей! Причем большинство из них живет очень бедно, не имея доступа к кондиционерам и холодной воде. Они, вероятно, этого не осознают, но каждый день они рискуют оказаться в центре климатического "пузыря смерти" и погибнуть.

Наша планета болеет, из-за нас у нее в буквальном смысле высокая температура. И если мы не позаботимся о ее здоровье сейчас, то и сами можем оказаться в положении вымирающего вида.

Hyperloop на старте

Один из наиболее последовательных борцов против повышения температуры Земли – это американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск.

Для радикального сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу он предлагает перевести всю энергетику и транспорт планеты на возобновляемые источники энергии, в первую очередь – солнечную.

И не просто абстрактно предлагает, но и уже изобрел устройства для такого перехода – от кровельной черепицы, способной вырабатывать электричество и мощных аккумуляторов для его хранения до электрических автомобилей, которые не будут дымить выхлопными газами.

Теперь же он взялся и за создание толковой альтернативы безбожно чадящим самолетам. Концепция называется Hyperloop – "Гиперпетля". Фактически, это поезд, который перемещается со скоростью самолета – около тысячи километров в час.

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Для того, чтобы достичь такой скорости, из туннеля, по которому движется вагон (или вагоны) нужно откачать практически весь воздух. Без его сопротивления поезд может лететь со скоростью около тысячи километров в час – это даже быстрее, чем большинство пассажирских самолетов. Поездка из Киева во Львов или в Одессу будет занимать примерно полчаса. Из Киева в Берлин – часа полтора.

Разработками в этой сфере занимаются сразу несколько компаний. На днях одна из них провела первые испытания полноразмерного прототипа туннеля и вагона. В туннеле длиной всего 500 метров с первого же раза капсула разогналась до скорости 309 километров в час. Если бы он был длиннее, то результат был бы и лучше, в этот раз вагону пришлось почти полпути тормозить.

Похоже, что инженеры и ученые уже довольно близко подошли к практической стадии этого проекта. Через несколько лет должно начаться строительство первого туннеля, который соединит Абу Даби и Дубай. Согласно проекту, 160 километров между двумя эмиратами капсула будет пролетать за 12 минут.

Нам пока только остается надеяться, что и в Украине появятся люди, заинтересованные в подобных проектах. Думаю, что тот, кто предложит добраться Одессу из Киева за полчаса, очень быстро станет миллионером. Ждем!