В Криму заборонили проводити мітинг пам'яті Тараса Шевченка

Підконтрольна Кремлю міськадміністрація Сімферополя відмовила активістам у проведенні 9 березня заходу до дня народження українського поета Тараса Шевченка.

Про це повідомив активіст Українського культурного центру в Криму Леонід Кузьмін на своїй сторінці у Facebook. При цьому, як зазначив активіст, в їх заявці були виконані всі пункти закону, на який посилаються чиновники.

Отримали відповідь від адміністрації Сімферополя. Як і припускали, нам відмовили в доволі перекрученій формі,

– зазначив він.