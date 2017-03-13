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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

В МВС пояснили, чому волонтерів не впускають на Донбас

13:01, сьогодні 1749 Читать новость на русском
В штабі АТО працюють над правилами допуску волонтерів на Донбас
В штабі АТО працюють над правилами допуску волонтерів на Донбас / Ракурс

Штаб АТО працює над розробкою механізмів пропуску волонтерів у зону АТО у зв'язку з тимчасовим посиленням режиму безпеки на території Донеччини та Луганщини.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на директора департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка.

"Підрозділи Нацполіції і Нацгвардії виконують розпорядження штабу АТО щодо тимчасового посилення режиму несення служби, у зв'язку з цим у волонтерів могли з'явитися тимчасові проблеми на блокпостах", – пояснив він.

Шевченко пообіцяв, що невдовзі штаб знайде механізм, щоб уникнути цих проблем. Відтак, на час дії режиму волонтерів можуть пропускати з певною координацією через штаб АТО.

"Ми перепрошуємо за тимчасові незручності. Нагальна волонтерська допомога обов`язково має бути доправлена адресатам", – зазначив речник МВС.

Зазначимо, що керівник мобільної інструкторської групи "Марусині ведмеді" ВДВ ЗСУ Олена Біленька, більш відома під псевдонімом "Маруся Звіробій", повідомила, що українські силовики не пропускають авто з гуманітарною допомогою від волонтерів на блокпостах біля Слов'янська і Краматорська.

Дзвонять волонтери. Під Слов'янськом, Краматорськом стоять завантажені допомогою машини. На блокпостах наказ – волонтерів не пропускати,
– написала вона у Facebook.

Музикант і волонтер Борис Севастьянов додав, що це розпорядження діє для всіх волонтерів, які їдуть групами. За його словами, з аналогічною проблемою зіткнулися й інші волонтери.

Вперше за три роки у нас така проблема. Хтось намагається прорватися через інші блокпости, хтось їде по полях,
– сказав Севастьянов.

Волонтерів в зону проведення АТО не пускають з 12 березня. Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів місцевий капелан.

"Представники добробатів "Кривбас","Січеслав", які стоять на блокпостах, повідомили, що вказівок від АТЦ не було, волонтерів не пускають на передову за особистою вказівкою Аброськіна. Правоохоронці на блокпостах взагалі нічого не коментують. Чому і навіщо це робиться – ніхто не знає", – розповів капелан.

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Він додав, що напередодні на третьому блокпості біля Слов'янська опівночі правоохоронці не пустили в АТО полтавських волонтерів, які везли гуманітарну допомогу військовим, які виконують завдання у районі Авдіївської промзони.

"Вони переночували в машині біля блокпоста, я приїхав близько 8 ранку, взяв їх під особисту відповідальність, у мене переписали всі паспортні дані. Потім нас також зупиняли на кожному блокпосту", – розповів капелан.

Теги: Україна АТО Волонтери Війна на Донбасі Міністерство внутрішніх справ
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