В Німеччині знешкодили потужну бомбу: понад 50 тисяч людей довелось евакуювати

Приблизно 54 тисячі мешканців німецького міста Аугсбург, що у Баварії, були змушені покинути свої домівки на Різдво через знешкодження майже двотонної бомби.

Напередодні свят влада міста попросила місцевих провести Різдво в родичів або в спеціальних тимчасових притулках. Все через знешкодження бомби часів Другої світової війни, інформує Deutsche Welle.

О 8 ранку неділі в місті розпочалася найбільша за всю повоєнну історію Німеччини операція з евакуації населення. До 10:00 місцеві мешканці мали покинути свої помешкання у районі, де була знайдена бомба.

Перш ніж почати операцію з розмінування сили безпеки перевірили кожен будинок у районі, де проводились роботи, чи не залишилось там раптом людей.

Пізніше поліція міста повідомила, що небезпечну знахідку вдалось знешкодити, пише ВВС.

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До слова, бомбу вагою приблизно 1,8 тонни скинули на місто під час бомбардування в 1944 році. Як повідомляють представники влади, йдеться про британську бомбу.

Чиновники обрали для евакуації Різдво, бо провести її у звичайний робочий день було би складніше.

В українському МЗС попереджали, що в Аугсбургу відбувається евакуація населення і закликали українців, які там проживають, дослухатись до вимог правоохоронців та бути пильними.

Увага! Евакуація населення в м.Аугсбург https://t.co/lUNJFDiDgC — UKR Cons in Munich (@UKRinMunich) 25 грудня 2016 р.

Нагадаємо, 19 грудня у Берліні вантажівка протаранила натовп на різдвяному ярмарку у Берліні. 12 людей загинуло, серед яких і один громадянин України, понад 50 зазнали поранень. Як пізніше з’ясувалось, за кермом вантажівки перебував виходець з Тунісу, якого 23 грудня застрелили у Мілані.