В Оттаві з'явиться меморіал з Леніном в момент падіння

У Оттаві з’явиться меморіальний комплекс, присвячений жертвам комунізму, один із проектів якого передбачає спорудження статуї Леніна у момент падіння.

Опис цього проекту розміщений для громадських консультацій на сайті канадського уряду. Розробляючи дизайн автори Джеф Катлер та Кен Лам надихнулися «ленінопадом» останніх років в Україні.

Меморіальний комплекс "Меморіал жертвам комунізму: Канада – територія прихистку" постане в центрі Оттави наступного року. За результатами відбору, до фінального етапу вийшло 5 проектів, а переможця влітку 2017 року обере професійне журі з урахуванням побажань громадськості.

Читайте також: Бійці АТО зробили з Леніна Шевченка – кумедне фото

Долучитися до голосування можна за цим посиланням.

Згідно із описом, сам меморіальний комплекс має показати роль Канади як місця прихистку для людей, які тікають від несправедливості та переслідувань, а також вшанувати мільйони тих, хто зазнав утисків комуністичними режимами.