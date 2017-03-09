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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

В Оттаві з'явиться меморіал з Леніном в момент падіння

09:50, сьогодні 12
Ленін
Ленін / segodnya

У Оттаві з’явиться меморіальний комплекс, присвячений жертвам комунізму, один із проектів якого передбачає спорудження статуї Леніна у момент падіння.

Опис цього проекту розміщений для громадських консультацій на сайті канадського уряду. Розробляючи дизайн автори Джеф Катлер та Кен Лам надихнулися «ленінопадом» останніх років в Україні.

Меморіальний комплекс "Меморіал жертвам комунізму: Канада – територія прихистку" постане в центрі Оттави наступного року. За результатами відбору, до фінального етапу вийшло 5 проектів, а переможця влітку 2017 року обере професійне журі з урахуванням побажань громадськості.

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Долучитися до голосування можна за цим посиланням.

Згідно із описом, сам меморіальний комплекс має показати роль Канади як місця прихистку для людей, які тікають від несправедливості та переслідувань, а також вшанувати мільйони тих, хто зазнав утисків комуністичними режимами.

Теги: Україна Канада Ленін
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