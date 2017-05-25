В РНБО прокоментували можливість припинення залізничного сполучення з Росією

На засіданні Ради національної безпеки і оборони не розглядалося питання припинення пасажирських залізничних перевезень між Україною та Росією.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на прес-службу РНБО

"Питання припинення пасажирських перевезень залізницею до Росії на засіданні РНБО не розглядалося", – мовиться у відповіді прес-служби РНБО на запит журналістів.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили нібито про плани уряду України припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією з 1 липня.



Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що уряд поки що не розглядав питання можливого припинення залізничного сполучення з Росією.