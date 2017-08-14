В українському МЗС попередили про страйк в одному з аеропортів Європи

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Сьогодні, 14 липня, о 12 годині в аеропорту Барселони El Prat співробітники служби контролю безпеки розпочнуть безперервний страйк.
Про це повідомили в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України на своїй сторінці у Facebook.
"Співробітники служби контролю безпеки міжнародного аеропорту El Prat (Барселона) вкотре відхилили пропозиції уряду Каталонії, який виступає посередником у врегулюванні конфлікту між керівництвом компанії Eulen та її співробітниками", – зазначається у повідомленні.
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Центральний комітет страйкарів повідомив, що протести триватимуть до врегулювання конфлікту.
Аби запобігти ситуаціям, які можуть порушити функціонування аеропорту, іспанський уряд залучив до проведення контролю безпеки підрозділи Цивільної гвардії.