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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

В українському МЗС попередили про страйк в одному з аеропортів Європи

10:43, сьогодні 431 Читать новость на русском
Аеропорт El Prat в Барселоні
Аеропорт El Prat в Барселоні / catalunya.ru

Сьогодні, 14 липня, о 12 годині в аеропорту Барселони El Prat співробітники служби контролю безпеки розпочнуть безперервний страйк.

Про це повідомили в департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України на своїй сторінці у Facebook.

"Співробітники служби контролю безпеки міжнародного аеропорту El Prat (Барселона) вкотре відхилили пропозиції уряду Каталонії, який виступає посередником у врегулюванні конфлікту між керівництвом компанії Eulen та її співробітниками", – зазначається у повідомленні.

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Центральний комітет страйкарів повідомив, що протести триватимуть до врегулювання конфлікту.

Аби запобігти ситуаціям, які можуть порушити функціонування аеропорту, іспанський уряд залучив до проведення контролю безпеки підрозділи Цивільної гвардії.

Теги: Новини України МЗС України авіація
Джерело: 24 Канал
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