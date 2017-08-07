Вартість електроенергії зросте на 10%, – екс-голова НКРЕ

24 липня Фонд державного майна оголосив початок проведення аукціонів із продажу державного пакету акцій 8 енергетичних компаній. Оборудка ця мала відбутися ще минулого року, проте була перенесена.

У жовтні 2016-го тодішній голова Фонду Ігор Білоус повідомив, що приватизація держпакетів акцій обленерго розпочнеться після затвердження Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) стимулюючого тарифоутворення на ринку електроенергії. Білоус також заявляв, що Україна планує загалом отримати від продажу всіх обленерго близько 300 мільйонів доларів, пише у статті для сайту "24" Наталія Лебідь.

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Проте суть RAB-регулювання полягає у нарахуванні майбутньому інвестору певного відсотку від вартості придбаних ним активів. І чим вищим є такий відсоток, тим більші нарахування від держави. І тим суттєвіші видатки на комунальні послуги серед громадян, підкреслює авторка.

Ще рік тому, – пише вона, – близький до президента Порошенка голова НКРЕКП Дмитро Вовк не приховував того факту, що тарифи зростуть. В інтерв’ю "Економічній правді" він прогнозує зростання ціни на електроенергію на 10% – в разі приєднання компаній до RAB-регулювання.

І це при тому, що іще достеменно невідомо, який саме відсоток від доходів при переведенні енергетичних підприємств на стимулююче тарифоутворення запропонує їхнім новим власникам держава. За даними депутатки Вікторії Войціцької, НКРЕКП "збирається закласти в так зване RAB-регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) і так само 12,5 річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній)", – зазначає вона у своїй авторській колонці.

Цифра у 12,5% – завелика, нічим не обґрунтована і доволі цинічна, підкреслює Войціцька.

"Ось така суть стимулюючого регулювання, за українською версією,— регулярно повертати друзям президента величезні відсотки від новооціненої регуляторної бази. Це просто чергова бізнес-схема від президента під назвою "справедлива ринкова переоцінка", що напряму є кешом власникам обленерго. З новими рішеннями про РАБ тепер кожен з нас буде платити в рази вищі ціни за електроенергію, тепло, воду, а потім і газ. "Роттердам+" та абонплата за газ – то були квіточки – подача з барського столу. От тепер будуть справжні ягідки – додаткові десятки мільярдів гривень в кишені друзів президента", – зазначає депутатка.

Детальніше читайте у публікації: Нове енергетичне RABство: тарифи знову підуть вгору?