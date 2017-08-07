23:46
7 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Отець дівчаток. Здоровий спосіб життя по-російськи
Вєсті Кремля
22:41, сьогодні
Вєсті.UA. Задні думки Добкіна. Порошенко копією Путина
Вєсті.UA
21:23, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 22:00: Скандал між Україною і Польщею. Саакашвілі у Варшаві
Випуск новин
23:12, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Вартість електроенергії зросте на 10%, – екс-голова НКРЕ

21:36, сьогодні 1862 Читать новость на русском
Стимулююче тарифоутворення призведе до здорожчання електроенергії
Стимулююче тарифоутворення призведе до здорожчання електроенергії / СтройОбзор

24 липня Фонд державного майна оголосив початок проведення аукціонів із продажу державного пакету акцій 8 енергетичних компаній. Оборудка ця мала відбутися ще минулого року, проте була перенесена.

У жовтні 2016-го тодішній голова Фонду Ігор Білоус повідомив, що приватизація держпакетів акцій обленерго розпочнеться після затвердження Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) стимулюючого тарифоутворення на ринку електроенергії. Білоус також заявляв, що Україна планує загалом отримати від продажу всіх обленерго близько 300 мільйонів доларів, пише у статті для сайту "24" Наталія Лебідь.

Читайте також: Метою RAB-регулювання є поліпшення стану електромереж, – Ерік Найман

Проте суть RAB-регулювання полягає у нарахуванні майбутньому інвестору певного відсотку від вартості придбаних ним активів. І чим вищим є такий відсоток, тим більші нарахування від держави. І тим суттєвіші видатки на комунальні послуги серед громадян, підкреслює авторка.

Ще рік тому, – пише вона, – близький до президента Порошенка голова НКРЕКП Дмитро Вовк не приховував того факту, що тарифи зростуть. В інтерв’ю "Економічній правді" він прогнозує зростання ціни на електроенергію на 10% – в разі приєднання компаній до RAB-регулювання.

І це при тому, що іще достеменно невідомо, який саме відсоток від доходів при переведенні енергетичних підприємств на стимулююче тарифоутворення запропонує їхнім новим власникам держава. За даними депутатки Вікторії Войціцької, НКРЕКП "збирається закласти в так зване RAB-регулювання дохідність для обленерго на рівні 12,5% річних на нову базу (йдеться про інвестиції в нові активи) і так само 12,5 річних дохідності на стару базу (наявні активи компаній)", – зазначає вона у своїй авторській колонці.

Цифра у 12,5% – завелика, нічим не обґрунтована і доволі цинічна, підкреслює Войціцька.

"Ось така суть стимулюючого регулювання, за українською версією,— регулярно повертати друзям президента величезні відсотки від новооціненої регуляторної бази. Це просто чергова бізнес-схема від президента під назвою "справедлива ринкова переоцінка", що напряму є кешом власникам обленерго. З новими рішеннями про РАБ тепер кожен з нас буде платити в рази вищі ціни за електроенергію, тепло, воду, а потім і газ. "Роттердам+" та абонплата за газ – то були квіточки – подача з барського столу. От тепер будуть справжні ягідки – додаткові десятки мільярдів гривень в кишені друзів президента", – зазначає депутатка.

Детальніше читайте у публікації: Нове енергетичне RABство: тарифи знову підуть вгору?

Теги: Новини України Електроенергія Тарифи Інвестиції
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому Міністерство економіки під керівництвом Кубіва захищає корупційні інтереси
сьогодні, 23:00 Чому Міністерство економіки під керівництвом Кубіва захищає корупційні інтереси
Сергій Лещенко 170
Спільний спадок
сьогодні, 22:05 Спільний спадок "братніх" народів: чому Україна продовжує мавпувати Росію
Володимир Шередега 837
Головні новини 7 серпня: смерть відомої волонтерки, втрати на фронті та тривожна заява Турчинова
сьогодні, 22:01 Головні новини 7 серпня: смерть відомої волонтерки, втрати на фронті та тривожна заява Турчинова
2823
Китай
сьогодні, 21:00 Китай "показывает зубы" США и Индии
Іван Яковина 1403
Експерт: Україна говорить про гібридну війну. Росія ж відстоює національні інтереси
сьогодні, 20:01 Експерт: Україна говорить про гібридну війну. Росія ж відстоює національні інтереси
Євгенія Мазур 2351
У Microsoft підтвердили, що через M.E.Doc сталася масована кібератака
28 червня , 21:49
Ryanair йде з України
 10 липня , 20:01
Пілот-зрадник, який хотів втекти на літаку в Росію, отримав тюремний термін
 14 червня , 05:19
Глобальні тренди в АПК можуть сформувати конкурентні переваги для України, – Максим Мартинюк
 4 квітня , 17:07
Як зросте курс долара протягом трьох років: невтішний прогноз
16 червня , 16:04
Українцям у Польщі платять удвічі більше після запровадження безвізу
 18 липня , 21:22
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук