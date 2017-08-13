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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Важкопоранених бійців АТО евакуювали вертольотом до Харкова

17:59, сьогодні 474 Читать новость на русском

В неділю, 13 серпня, військові медики провели аеромедичну евакуацію на вертольоті Мі-8МТ поранених військовослужбовців з району проведення АТО до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харків).

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Як розповів головний хірург АТО, полковник медслужби Костянтин Гуменюк, кілька днів тому 2 українських бійців отримали мінно-вибухові ураження на передовій.

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"Це множинні поранення верхніх та нижніх кінцівок, тулуба, проникаючі поранення черева. Зараз їхній стан стабільний, їх уже чекають у Харкові – у військово-медичному клінічному Центрі Північного регіону, де бійці проходитимуть подальшу діагностику та лікування", – розповів Гуменюк.

Крім того, до Центру також будуть доставлені військовослужбовці з травмами та соматичні хворі.

Теги: Новини України АТО Війна на Донбасі Фотоновини Харків
Джерело: 24 Канал
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