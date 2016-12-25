Вчені розповіли про корисні властивості сміху

Сміх не лише продовжує тривалість життя, але й допомагає скинути зайву вагу.

За словами науковців, тривалий безперервний сміх може викликати навіть легку втому, пише Sobkor.

Але коли людина так сміється – тіло витрачає чимало енергії. Тож за підрахунками вчених, за годину сміху можна скинути півкілограма зайвої ваги.

Дослідники визначили, що 15 хвилин сміху можуть спалити стільки ж калорій, скільки міститься у плитці шоколаду. Цікавий і важливий факт – "сміхотерапія" не є швидким способом схуднення, тож вона не завдасть шкоди організму.

Тому фахівці рекомендують щодня проводити таку терапію мінімум 10-15 хвилин.

А дійшли таких висновків вчені завдяки дослідженням, у яких добровольцям показували смішні і нудні відео.

Під час сміху люди втрачали на 20% більше енергії, ніж коли дивились нудні сюжети. І що цікаво – чоловічий сміх був тривалішим, ніж жіночий.

Читайте також: Як покращити роботу мозку: сім важливих порад

А ще під час сміхотерапії знижується рівень цукру у крові, стимулюється травлення, покращується кровообіг, а також – зміцнюються м'язи живота, плечового пояса і грудей.