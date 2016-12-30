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Вдарить мороз: яка погода буде у новорічну ніч

14:10, сьогодні 202 Читать новость на русском
На Новий рік буде морозяно
На Новий рік буде морозяно / Фото з відкритих джерел

Найближчої ночі, 31 грудня, очікується морозяна погода.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у новорічну ніч очікується -4…-10, а на заході та сході до -12.

Вдень у суботу, 31 грудня, 0...-4, на заході до +2, на сході до -5-10 градусів.

Без опадів, лише на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині місцями невеликий сніг. Також буде ожеледиця.

У Києві вночі -4…-6, вдень -1…-3 градуси. Без опадів, але ожеледиця.

Читайте також: Синоптики назвали, яку погоду чекати до кінця зими

Теги: Україна Новорічні свята Погода
Джерело: 24 Канал
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