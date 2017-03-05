Вибивають 9 з 10: фоторепортаж з ефектних змагань жінок-військових

На Донеччині на чемпіонаті з тактично-польового багатоборства позмагалися жінки офіцери.
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Донеччини.
Тренували дихання, правильний хват зброї, як правильно приймати стойку, це ціла наука. Потрібно тримати форму, аби затримувати злочинців, допомагати людям,
– розповіла Дар’я Нестерова, співробітник управління кадрового забезпечення.
Нестерова стала найкращим стрільцем, набравши 88 балів у стрільбі з ПМ.
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