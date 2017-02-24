Відомий поліцейський-блогер заявив про своє звільнення

Київський патрульний Михайло Кіндракевич звільнився за власним бажанням.

Про своє рішення поліцейський повідомив на своїй сторінці у Facebook. Причину звільнення вже экс-патрульний не назвав, проте зазначив, що розповість про це пізніше.

Facebook-сторінка Кіндракевича користується величезною популярністю. У підписниках колишнього патрульного нараховується понад 15 тисяч осіб.

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Сумасшедшая ночь. Смотрите сегодня новости - бывший начальник розыска убегал от полиции в нетрезвом состоянии. Наша работа вместе с коллегами. #kyivpolice Допис, поширений Михаил Киндракевич (@kindrakevich) Лип 18, 2015 о 8:38 PDT

Кіндракевича пішов у поліції одразу після її створення. У своєму профілі він активно ділився історіями та розповідями про роботу. Деякі публікації збирали тисячі вподобань та коментарів.