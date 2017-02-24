Відомий поліцейський-блогер заявив про своє звільнення

Київський патрульний Михайло Кіндракевич звільнився за власним бажанням.
Про своє рішення поліцейський повідомив на своїй сторінці у Facebook. Причину звільнення вже экс-патрульний не назвав, проте зазначив, що розповість про це пізніше.
Facebook-сторінка Кіндракевича користується величезною популярністю. У підписниках колишнього патрульного нараховується понад 15 тисяч осіб.
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Кіндракевича пішов у поліції одразу після її створення. У своєму профілі він активно ділився історіями та розповідями про роботу. Деякі публікації збирали тисячі вподобань та коментарів.