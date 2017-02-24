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Відомий поліцейський-блогер заявив про своє звільнення

17:32, сьогодні 148 Читать новость на русском
Михайло Кіндракевич з Хатією Деканоїдзе та Арсеном Аваковим
Михайло Кіндракевич з Хатією Деканоїдзе та Арсеном Аваковим / Фото із соцмереж

Київський патрульний Михайло Кіндракевич звільнився за власним бажанням.

Про своє рішення поліцейський повідомив на своїй сторінці у Facebook. Причину звільнення вже экс-патрульний не назвав, проте зазначив, що розповість про це пізніше.

Facebook-сторінка Кіндракевича користується величезною популярністю. У підписниках колишнього патрульного нараховується понад 15 тисяч осіб.

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Кіндракевича пішов у поліції одразу після її створення. У своєму профілі він активно ділився історіями та розповідями про роботу. Деякі публікації збирали тисячі вподобань та коментарів.

#kyivpolice #ukraine25

Допис, поширений Михаил Киндракевич (@kindrakevich)

Теги: Україна Поліція Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 канал
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