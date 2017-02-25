Викладач жорстоко відлупцював учня на Тернопільщині: відео

Поліція перевіряє факт "виховання" довжелезною палицею в одному із професійно-технічних училищ у місті Шумськ, що на Тернопільщині.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

Під час моніторингу інтернет-мережі правоохоронці знайшли відео, на якому викладач Шумського професійно-технічного училища б'є учня палицею.

"У район поїхали фахівці, аби оцінити ситуацію, з'ясувати усі деталі та поспілкуватися з фігурантами справи. Викладач визнав, що саме методом "палки" виховував одного з учнів", – йдеться у повідомленні.

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